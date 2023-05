Hanno forzato la porta d'ingresso e poi si sono introdotti all'interno del locale. Così la banda di ladri entrata in azione nella notte a Dugenta è riuscita a fare razzia all'interno del Bluestyle, bar, pasticceria e tavola calda situato lungo via Nazionale, l'arteria che attraversa l'intero centro urbano del comune telesino. Una strada che permette di raggiungere facilmente la Fondovalle Isclero e da lì dileguarsi in direzione Caserta o Benevento.