«La ricordo da quando era ancora bambina, avrà avuto quattro anni, e posso dire di essere cresciuto assieme alla sua famiglia, con lei e i suoi fratelli». Don Gennaro Barbieri, parroco di Dugenta, ricorda con commozione Patrizia Napolitano, la donna morta all'alba di ieri in un incendio divampato al piano terra della casa di piazza Mercato dove viveva con tre dei suoi quattro fratelli. Una tragedia che ha colpito il centro telesino ma che ne ha anche fatto emergere il grande spirito di solidarietà con Comune, parrocchia e Caritas pronti a portare un aiuto concreto alla famiglia Napolitano. Sulle dinamiche di quanto accaduto nell'abitazione di piazza Mercato stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Montesarchio coordinati dal maggiore Leonardo Madaro, intervenuti con i militari della stazione di Dugenta, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato poco dopo le 4 del mattino.

LEGGI ANCHE Covid a Benevento, il trend non si arresta altri 5 positivi, 2 nel capoluogo

Patrizia, probabilmente era stata lei ad accorgersi dell'incendio divampato al piano terra, dopo aver allertato i fratelli sarebbe salita al piano di sopra per mettere in salvo Pietro Paolo, il fratello non vedente. Ad aiutarla anche Armando, mentre Antonio era uscito in strada a chiedere aiuto. Ma le esalazioni sprigionate dall'incendio dal piano inferiore sarebbero state fatali per la 49enne, trovata riversa sul pavimento di una stanza, ormai priva di vita, dai soccorritori. Questa una prima ricostruzione di quanto sarebbe accaduto, in attesa dell'esito delle indagini che dovranno definire dinamiche e responsabilità per quanto accaduto all'alba di ieri. Utili alle indagini potrebbero essere anche i risultati dell'esame autoptico sulla salma della donna, che da ieri mattina è al «Rummo» di Benevento, che già in giornata il sostituto procuratore Marilia Capitanio dovrebbe affidare al medico legale Massimo Esposito.

LO SCENARIO

L'abitazione di piazza Mercato, intanto, è da ieri sotto sequestro. I fratelli Napolitano così questa notte hanno dormito in una casa, adiacente alla loro, individuata dal Comune di Dugenta, attivatosi da subito anche con il responsabile dei Servizi sociali, e con parrocchia e Caritas resisi immediatamente disponibili per fornire tutto il necessario per affrontare queste ore di difficoltà. Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo che, con propria ordinanza, ha disposto il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

«Si tratta di una tragedia che investe un'intera nostra comunità le parole del primo cittadino che in queste ore sta partecipando al profondo dolore dei familiari, dimostrando solidarietà e vicinanza. Come amministrazione comunale ci siamo attivati da subito con i nostri Servizi sociali ed ho firmato un'ordinanza sindacale con la quale, in segno di cordoglio, abbiamo disposto il lutto cittadino per il giorno in cui si svolgeranno i funerali di Patrizia». «Sono scosso, il paese è scosso ancora le parole di don Gennaro per quanto accaduto ad una famiglia semplice, umile, molto religiosa e praticante. Ricordo i loro genitori, i sacrifici che hanno fatto per costruire questa casa, e non possiamo fare altro che restare vicini ai fratelli di Patrizia. Ci attiveremo per portare, anche con la Caritas, un aiuto concreto in questo momento di difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA