Duomo, manutenzione alle campane

BENEVENTO - Nessuna chiamata alla preghiera, nessun timer impazzito: domani e venerdì 15 novembre le campane del Duomo di Benevento suoneranno un po’ «a caso». Non annunceranno come di consueto funzioni liturgiche, saranno solo prove tecniche per lavori di manutenzione. Lo ha reso noto la curia arcivescovile: «Il suono delle campane della cattedrale di Benevento - si legge nella nota diramata - non segnalerà nessuna funzione liturgica o evento straordinario. Saranno solo prove tecniche, poiché l’impianto campanario sarà sottoposto a lavori di manutenzione».

