Durazzano, Grasso rischia il ballottaggio poi vince per due soli voti

Incredibile a Durazzano, dove un primo scrutinio per le elezioni amministrative si è chiuso in parità: 766 a 766. Tanta la tensione tra i sostenitori delle due liste in corsa, quella guidata da Alessandro Buffolino e quella che vedeva invece candidato a sindaco Pasqualina Grasso, in attesa che le due sezioni della scuola di via Aldo Moro completassero il ricontrollo delle schede dubbie e con il rischio reale di andare ad un secondo turno di ballottaggio tra due settimane.

Quindi, solo dopo le 18, la notizia tanto attesa: scrutinio chiuso e due soli voti di vantaggio (768 a 766) a sancire la vittoria della dottoressa Grasso che in lacrime ha raggiunto il seggio elettorale tra gli applausi dei suoi sostenitori.