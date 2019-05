Venerdì 3 Maggio 2019, 21:40

BENEVENTO - Ennesimo guasto sulla linea ferroviaria Napoli Benevento, via Valle Caudina e nuova odissea per tanti pendolari di ritorno a casa. Stavolta ad avere problemi è stato il treno 3414 delle 16,55 da Napoli Centrale, che, a poche centinaia di metri dalla stazione di Casalnuovo, si è fermato. Impossibile, per ovvi motivi di sicurezza, il trasbordo sulla massicciata, per cui si è dovuto attendere l’arrivo di una motrice di soccorso da Benevento. Una volta raggiunta la stazione di Cancello, i viaggiatori diretti a Benevento sono stati fatti scendere ed hanno potuto utilizzare la corsa successiva, quella delle 18,06, partita da Napoli con oltre 90 minuti di ritardo e giunta a Cancello poco dopo le 20. Alla fine di una giornata davvero da dimenticare, i malcapitati pendolari hanno potuto raggiungere il capoluogo sannita dopo circa quattro ore di disagio. Il treno guasto è stato agganciato da una motrice e posizionato su un binario morto a Cancello, in attesa di essere rimorchiato nelle officine manutenzione di Benevento Appia. Esasperati i passeggeri, che hanno ancora una volta lamentato i ritardi nella comunicazione da parte di Eav.