Benevento-Napoli: traffico e bus piccoli, riesplode la protesta degli utenti Eav

Traffico in tilt e, di conseguenza, tempi di percorrenza «troppo lunghi». Sono i disagi registrati dai pendolari della tratta Benevento-Napoli, via Valle Caudina. Da oltre un anno, l'unico collegamento per raggiungere le due città campane è su gomma visto che i treni della tratta ferroviaria sono fermi per permettere la realizzazione di complessi lavori di ammodernamento in corso sull'intera linea. Per questo motivo, l'Eav ha messo a disposizione un servizio bus sostitutivo per garantire il trasporto a centinaia di persone.

Le polemiche delle ultime ore, sollevate sui social, riguardano proprio il servizio bus. In particolare, una pendolare ha spiegato: «Ho fatto il reclamo a chi di dovere ma scrivo anche qui sperando che possa essere un modo più diretto per essere ascoltati. Corsa delle 9:06 da Benevento. Innanzitutto - scrive - siamo partiti in ritardo perché i pullman hanno aspettato fino all'ultimo secondo per uscire dal parcheggio privato. In più, per la corsa lenta è stato utilizzato il pullman grande, mentre per la corsa veloce (un pullmino di neanche dieci metri che, ovviamente, è stato subito riempito, mentre il pullman grande è rimasto vuoto. È vergognoso mettere a disposizione di un certo numero di persone (stiamo parlando del giorno dopo il ponte dei morti, quindi tanta gente doveva tornare a Napoli) un mezzo minuscolo, senza accendere l'aria condizionata. Vergognoso - continua - è stato anche il doversi sentire sballottati a destra e sinistra continuamente per ogni buca presa ad alta velocità, sembrava che il pullman (anche dai suoni che faceva) cadesse a pezzi da un momento all'altro. In più, l'autista ha continuato a caricare gente mentre l'altro pullman, quello grande ribadisco, evidentemente rimaneva vuoto. Tanto è vero che l'autista a un certo punto ha dovuto smettere di far salire persone perché non c'era assolutamente più spazio».

Intanto, dall'Eav hanno annunciato di aver convocato la ditta affidataria del servizio bus sostitutivo per chiedere chiarimenti sulla questione sollevata dagli utenti. Nel frattempo, in attesa della conclusione dell'intera opera di ammodernamento (attualmente i lavori sono in corso presso la stazione Benevento-Appia) il presidente del comitato disagiati Valle Caudina ha rilanciato la proposta di riattivare, almeno parzialmente, il servizio ferroviario per ridurre i tempi di percorrenza. «Il servizio di trasporto con i bus sostitutivi - dice Augusto Genovese - non funziona, le segnalazioni che ci arrivano sono tante. Innanzitutto, perché c'è troppo traffico e per raggiungere Napoli si impiegano circa 2 ore. La situazione peggiora sempre di più e - ribadisce Genovese - si potrebbe riaprire la tratta ferroviaria tra le stazioni caudine e Napoli in attesa della riapertura totale».