Il teatro in cantina, un binomio decisamente possibile. Un esperimento, il primo in Italia, andato in scena a Paupisi presso lo stabilimento dell'azienda vitivinicola Torre del Pagus. Una stand up comedy, il genere del momento di diretta derivazione statunitense, che ha avuto protagonista l'artista di origine sarda, Sandro Cappai, ed il suo spettacolo "Non si muore così facilmente". Un viaggio intimo e senza filtri fra passato e presente, fra l'infanzia e il realizzare che forse si è diventati adulti.

Attraverso aneddoti personali e punti di vista stravaganti sul mondo, Cappai ha raccontato una vita fatta di alti e bassi, con alcune costanti: l'ansia, l'ipocondria e le discussioni con sua madre. Una performance, introdotta dal monologo del giovane attore telesino Antonio Troiano, che ha risuonato tra il legno ed il vetro della bottaia, un luogo abitualmente destinato alla produzione, o meglio, all'affinamento e all'imbottigliamento di falanghina e aglianico, trasformati in un palcoscenico, con tanto di sipario e platea allestita tra le botti di rovere, assolutamente singolare per un format che verrà riproposto anche in altre location con le medesime modalità. «Tutto è nato da una scommessa ha spiegato lo stesso Troiano, tra gli ideatori dell'iniziativa -. Ci siamo chiesti se fosse davvero possibile proporre una stand up comedy all'interno di una cantina e il risultato credo sia stato molto più che incoraggiante. Abbiamo registrato un sold out di presenze, con tantissime altre richieste di partecipazione rimandate ad altre date che contiamo, a questo punto, di organizzare in tempi brevi e con altri artisti. L'idea è quella di unire una delle forme artistiche più in voga con uno dei luoghi simbolo della tradizione contadina della nostra provincia e delle aree interne della Campania».

Il tutto inserito in un contesto che può essere considerato come la grande dispensa vitivinicola della Campania, dove si produce oltre la metà del vino della regione tutelato dai marchi Docg, Doc e Igt. Del resto, basta percorrere lentamente le strade delle valli telesina e vitulanese per incontrare un paesaggio impensabile nel resto della regione, chilometri e chilometri di vigneti.

Bassa densità umana, ma altissima densità vitivinicola, circa 12 mila ettari, con oltre 10 mila aziende impegnate nella produzione di uva e oltre cento che vinificano ed etichettano. E non è un caso che sempre qui si svolgano le più antiche feste del vino del sud Italia. Aglianico, piedirosso, barbera del Sannio per i rossi, falanghina, greco, fiano, coda di volpe per i bianchi oltre alla grande varietà di uve nazionali quali sangiovese, Montepulciano, trebbiano e le internazionali merlot, cabernet sauvignon e chardonnay. Parafrasando, un luogo e uno spazio dove il vino non fa solo parte del paesaggio ma lo caratterizza in maniera decisiva dettando i tempi della campagna ma anche della vita di chi in questa terra ha continuato a credere.