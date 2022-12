Ecomafia 2022, è Benevento la provincia più virtuosa della Campania

Con 175 reati accertati di illegalità ambientale nel 2021, con una leggerissima flessione degli illeciti (4 in meno rispetto al 2020), 107 persone denunciate, 5 arrestate e 51 sequestri effettuati, Benevento, secondo il rapporto annuale dedicato alle illegalità ambientali «Ecomafia 2022. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Campania» raccolti da Legambiente, si conferma la provincia campana meno contaminata dal virus ecomafia.

Dati in netta controtendenza rispetto all’andamento regionale. Infatti, la Campania si conferma maglia nera nella classifica dell'illegalità ambientale, nel ciclo illegale dei rifiuti e del cemento e per corruzione ambientale e, nello specifico, con la Provincia di Avellino prima in Italia nel cemento illegale e la provincia di Napoli seconda in quella della rifiuti connection. Benevento, poi, si piazza ultima in regione anche per illegalità nel ciclo del cemento (52 reati e 55 persone denunciate, 4 arresti e 15 sequestri) e in quello dei rifiuti (71 reati, 46 persone denunciate e 26 sequestri.