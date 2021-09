Edgardo Giobbi, il nuovo questore di Benevento. Prima tappa: il monumento ai caduti

Edgardo Giobbi, 55 anni di Roma, nuovo questore di Benevento (succede a Luigi Bonagura), si è insediato oggi nel capoluogo sannita. Prima di incontrare la stampa, Giobbi ha raggiunto il monumento ai caduti per la deposizione di una corona di alloro in memoria dei poliziotti caduti in servizio. «La Questura - ha detto- deve essere sempre più aperta alla cittadinanza e impegnata al contrasto alla violenza di genere». Il nuovo questore è stato poi ricevuto a Palazzo di Governo dal prefetto Carlo Torlontano.