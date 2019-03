Studenti a lezione di edilizia nei cantieri

Venerdì 15 Marzo 2019, 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Siglata ieri la convenzione triennale tra l’Iis «Galilei-Vetrone» e l’associazione «Io x Benevento» nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro. Dall’anno scolastico in corso, infatti, gli studenti avranno l’opportunità di ampliare la loro formazione, sperimentando e sviluppando le competenze acquisite sul campo visitando i siti di cantieri di edilizia popolare e pubblica dislocati sul territorio cittadino. Si parte con immobili in edificazione ex Iacp, al quartiere Capodimonte. Gli alunni saranno accompagnati sul posto da docenti e figure esperte di riferimento dell’associazione promotrice, del collegio provinciale dei geometri e dell’Acer, con un’adeguata strumentazione per permettere di effettuare le necessarie rilevazioni e valutazioni d’impatto dell’intervento che sarà oggetto di analisi. Si proseguirà con sopralluoghi e verifiche di edifici e luoghi del demanio pubblico. Un’occasione in più per sperimentare «flessibilità» nell’insegnamento e «costruire» una scuola «diversa».