Edilizia, boom di infortuni sul lavoro: «Cultura della sicurezza nei cantieri»

La cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro al centro del progetto «Obiettivo Sicurezza», presentato ieri mattina presso il Salone degli Enti Bilaterali di Benevento. Nel mese di luglio, solo nella provincia sannita, sono state registrate 127 denunce d'infortunio sul lavoro nel comparto edile. Numeri allarmanti se si confrontano all'anno precedente quando furono denunciati 94 sinistri sul luogo del lavoro. Se poi allarghiamo il raggio d'azione all'ultimo semestre scopriamo che le denunce sono aumentate del 30%, con 1.079 incidenti segnalati da gennaio a luglio rispetto alle 764 del 2021. L'obiettivo del progetto, quindi, è quello di favorire comportamenti sicuri diffondendo la cultura della prevenzione tra i lavoratori e le imprese del settore edilizio, compartimento tra i più critici in Campania, in particolar modo predisponendo i datori di lavoro a un adeguato e completo Documento di valutazione rischi, con una specifica attenzione riguardo alla movimentazione manuale dei carichi, al rischio di cadute dall'alto e nella scelta e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. «È fondamentale che la cultura della sicurezza deve arrivare nelle imprese spiega Adele Pomponio, direttrice regionale vicaria Inail in questo modo avremo un contatto diretto con i lavoratori e riusciremo a sensibilizzare i datori di lavoro che vogliamo accompagnare indicando le linee guida su come strutturare il documento di valutazione dei rischi. Mai come in questo momento è importante focalizzare l'attenzione su quelli che sono i rischi maggiori». In sintonia Anna Villanova, responsabile provinciale dell'Inail.

Secondo il report presentato, le principali malattie professionali che si manifestano nel settore delle costruzioni sono quelle che riguardano il sistema osteomuscolare e il tessuto connettivo (71,6%), mentre le cadute dall'alto rappresentano un terzo degli infortuni mortali sui luoghi del lavoro, con il settore edilizio tra i più colpiti con oltre il 65% degli eventi accaduti. Infatti il luogo in cui più frequentemente si verificano le cadute dall'alto resta il cantiere, con oltre il 50% degli incidenti. Nel complesso nel 30,8% dei casi la caduta avviene da tetti o coperture. Da questi dati allarmanti nasce l'idea del nuovo progetto, in collaborazione tra il Coordinamento regionale dei Cfs della Campania e la direzione regionale dell'Inail.

I cantieri presenti sul territorio saranno raggiunti con un camper aula che avrà lo scopo di sensibilizzare e informare sia i lavoratori che i datori di lavoro. Si tratta di un'iniziativa che coinvolgerà le 5 province della Campania per due mesi. Il progetto prevede quattro fasi attuative: sensibilizzazione, interventi informativi programmati e concordati con le imprese, consulenza e verifica del Documento di Valutazione Rischi. «È importante che ci sia una cultura reale della sicurezza continua Pomponio - il camper itinerante è lo strumento più vicino ai lavoratori perché può creare curiosità ed è un contatto diretto con il luogo di lavoro. Si tratta di un fenomeno in crescita in tutta la Campania. È importante costruire questa rete istituzionale per trovare le soluzioni per evitare questi infortuni attraverso una vera cultura della salute e della sicurezza». La fase di consulenza, corredata da materiale informativo prodotto dall'Inail, costituirà la base da utilizzare come buone prassi. Sarà inoltre istituito uno sportello permanente presso i Centri di formazione e sicurezza della Campania per una consulenza specialistica alle imprese e ai lavoratori del settore edile. «Vogliamo fare prevenzione sugli infortuni dice Albano Della Porta, presidente Cfs Benevento - Gli infortuni sui lavoro soprattutto edili non sono pochi. Fare prevenzione e attenta informazione è fondamentale. Sono dati non soddisfacenti per il settore edile. Noi vogliamo porci da collante tra ispettori enti preposti alle ispezione e aziende. Bisogna parlare con questi soggetti per lavorare in sicurezza. Devono conoscere le norme per essere informati e addestrati».