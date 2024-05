Lo spopolamento si dilata in tutte le componenti della società, e così per il Sannio arriva il secondo posto nazionale per la percentuale di «piccole scuole» primarie, che tocca il 77% del totale. Ma i numeri della scuola dell’infanzia dicono che qualcosa potrebbe cambiare. Sono due fra i principali dati che emergono dall’«Atlante delle Piccole Scuole in Italia», indagine realizzata dall’Istituto Indire in collaborazione col ministero dell’istruzione.

Sono considerate «piccole» le scuole dell’infanzia monosezione, una scuola primaria con meno di 125 alunni e una scuola media con meno di 75 alunni. Applicando questo criterio, sono considerati «piccoli» in Italia ben 11.627 plessi: 2.504 scuole dell’infanzia, 7.435 scuole primarie e 1.688 scuole secondarie di primo grado. Nell’ambito delle primarie, che rappresentano la fascia numericamente più rilevante, in tutta la provincia di Benevento se ne contano 82 su un totale di 106, in percentuale il 77%: si tratta del secondo dato nazionale dopo Vibo Valentia, che si attesta all’82%. A completare il podio si piazzano, a pari merito, Potenza e Cosenza, con una percentuale del 75%. Il dato nazionale si ferma invece al 50,6%. Gli alunni sanniti delle piccole scuole primarie sono 4.998 su un totale di 9.785: in percentuale il 51%. Per quanto riguarda le altre province campane, in Irpinia se ne contano 108 su 167 (64,6%), mentre a Salerno ce ne sono 247 su 403 (61%), a Caserta 133 su 253 (52,5%) e a Napoli 185 su 655 (28,2%).

Un dato, quello della scuola primaria, sostanzialmente confermato anche nella secondaria di primo grado. In questo caso i plessi sanniti interessati sono 35 su 85, pari al 41%: molto più in alto del dato nazionale, che si ferma al 14,5%, ma battuto in Campania da Avellino, dove le piccole scuole in questa fascia sono 62 su 123, raggiungendo così il 50%. Sul fronte degli alunni ne sono coinvolti in 1.614 su 6.739, con una percentuale che invece arriva al 24%.

Dove i numeri lasciano intravedere un possibile cambio di rotta è nella scuola dell’infanzia: qui i plessi in provincia di Benevento sono 23 su un totale di 112, con una percentuale del 20% che è in linea con il dato nazionale ma è anche penultima in una Campania, dove invece primeggiano Avellino e Salerno, in entrambi i casi con una percentuale del 27%. In questo caso gli alunni sanniti interessati sono 377 su un totale di 4.924, con una percentuale che si attesta al 7,6%. Segno, questo, che le monosezioni all’infanzia sono poco frequenti, con numeri che lasciano prevedere un riflesso di qui a qualche anno pure nelle scuole primarie e secondarie. È un lavoro di grande importanza per leggere il territorio, quello realizzato dai ricercatori Rudi Bartolini, Chiara Zanoccoli e Giuseppina Rita Jose Mangione. Le piccole scuole rappresentano una realtà importante del sistema scolastico italiano e sono chiamate a garantire un’istruzione di qualità nelle aree più fragili del Paese.

Nella prima parte dell’indagine, viene identificata la popolazione delle piccole scuole, se ne descrivono le caratteristiche e si mappa la sua distribuzione sul territorio. Nella seconda parte si indagano, attraverso tre categorie d’analisi (isolamento, perifericità e marginalità), le peculiarità dei territori dove si trovano le piccole scuole, arrivando a individuare tre cluster territoriali omogenei per caratteristiche. L’Atlante potrà essere quindi un valido strumento a supporto degli opportuni processi di decision making e per impostare alleanze fra scuola e territorio in un dialogo allargato. Un percorso che è già stato avviato con la Rete nazionale delle piccole scuole, alla quale aderiscono 23 plessi di cinque Comuni sanniti (con sei realtà pluriclassi al loro interno): Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Pietrelcina, Tocco Caudio e Sant’Agata de’ Goti.