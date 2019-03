Enel, elicotteri nel Sannio per 15 giorni a verificare la rete elettrica

Lunedì 25 Marzo 2019, 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Elicotteri in campo per i controlli della rete elettrica. Da oggi E-Distribuzione - la società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione - effettuerà una serie di ispezioni sul territorio delle province di Avellino e Benevento con elicotteri dotati di avanzate telecamere. L’occhio elettronico sarà operativo per un periodo di circa due settimane, controllando circa 1.400 km di linee elettriche aeree di media tensione. Questi i comuni interessati nel Sannio: Apice, Baselice, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvetere, Circello, Colle Sannita, Foiano di Valfortore, Fragneto, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Pontelandolfo, Reino, Sant’Arcangelo Trimonte, San Bartolomeo in Galdo, Santa Croce del Sannio, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, Airola, Amorosi, Bonea, Bucciano, Campoli M.T., Casalduni, Castel San Lorenzo, Cautano, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paupisi, Ponte, Puglianello, Sant’Agata de’ Goti, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese, Tocco Gaudio, Torrecuso e Vitulano.