La prima risposta che il Sannio attende dal voto di oggi (urne aperte dalle 7 alle 23) riguarda la partecipazione. Quattro le candidature sannite alle Europee (tre più una di origine), con Nadia Sgro per la Lega, Molly Chiusolo e Leonardo Ciccopiedi per Fi, nonché Piernicola Pedicini pentastellato di origini foglianisane.Sul fronte delle Comunali, oggi la tornata elettorale che vede coinvolti poco più di un terzo dei centri sanniti: 27 su 78, per un totale di 73.510 elettori, poco più di un quarto (per la precisione il 26,5% ) della popolazione totale della provincia di Benevento, che a fine novembre dello scorso anno l’Istat ha quantificato in 277.352 unità.Da Amorosi a Torrecuso passando per tutto l’alfabeto territoriale, c’è un dato destinato a pesare su questo appuntamento con le urne: al netto di anomalie legate a registri elettorali gonfi di sanniti stabilitisi da tempo all’estero, è drammaticamente ridotto lo scarto tra popolazione complessiva e numero degli elettori. E se la fascia degli under 18 è così risicata non può essere molto più ampia quella dei giovani elettori: ad affollare i seggi oggi saranno più gli anziani che gli adulti, con i novantenni in diversi casi più numerosi dei ventenni. Un segno dei tempi che nel Sannio si amplifica per ragioni che le cronache dai Comuni denunciano puntualmente.Detto questo, tra i sessantuno aspiranti sindaci (54 uomini e 7 donne, appena l’11% del totale) non mancano le nuove leve, ma si tratta di eccezioni piuttosto limitate. A Sant’Arcangelo Trimonte, ad esempio, la sfida per la conquista del piccolo municipio sarà tra il giovane capogruppo di minoranza Rocco Rossetti (35 anni) e il presidente della Pro loco Nicola Tucci, a capo di un gruppo di ragazzi, quasi tutti ventenni.E Sant’Arcangelo, con l’inattesa uscita di scena del veterano Romeo Pisani («non c’erano le condizioni per potersi ricandidare», ha spiegato dopo l’ufficializzazione delle liste) è anche uno dei pochi centri in cui non ci sono sindaci in carica scesi in campo per poter conservare lo status anche nei prossimi 5 anni. Un vero e proprio squadrone, quello degli aspiranti al secondo o al terzo mandato: ci riprovano Giacomo Buonanno a Moiano, Fabio D’Alessio a Pannarano, Alessandro Crisci a Durazzano, Rossano Insogna a Melizzano, Antonio Coletta a Paupisi, Nino Lombardi a Faicchio, Gianclaudio Golia a Circello, Giorgio Nista a Colle Sannita, Giuseppe Di Cerbo ad Amorosi, Olindo Vitale a Montefalcone Val Fortore, Giovanni Rossi a San Marco dei Cavoti, Giuseppe Maria Maturo a Cusano Mutri, Pasquale Iacovella a Casalduni, Antimo Lavogna a San Lorenzello, Angelo Pietro Torrillo a Pietraroja, Angelo Ciampi a San Martino Sannita. Se le cose dovessero andare secondo i loro piani, 16 Comuni su 27 andranno incontro ad un lustro di sostanziale continuità dal punto di vista politico-amministrativo, anche tenendo conto del fatto che tra i 618 candidati consiglieri molti hanno già alle spalle almeno un mandato.Due le sindache che non hanno potuto ricandidarsi: Ida Albanese ad Apice e Margherita Giordano a Forchia. Difficile dire se entrambe le tessere rosa, nel mosaico del potere amministrativo, saranno sostituite. Di sicuro non accadrà ad Apice dove in corsa ci sono Pietro Carbone, Luigi Errico e Angelo Pepe. Potrebbe verificarsi a Forchia, che vede schierata Rosa Crisci contro il vicesindaco uscente Pino Papa. Ma l’attenzione è puntata soprattutto su Sant’Agata de’ Goti dove Giovannina Piccoli si contrappone ad Antonio Frogiero supportata dal sindaco uscente Carmine Valentino e da diversi altri amministratori. E sarebbe davvero un colpo di scena se, a Tocco Caudio, Mariateresa Papa con «Insieme possiamo», lista quasi tutta al femminile la spuntasse sul marito Gennaro Caporaso («Uniti per Tocco»), e sul terzo sfidante Raffaele Concia («Tocco bene comune»). Ma è improbabile che accada: «Non c’è competizione fra noi. Solo il desiderio di assicurare un’amministrazione al nostro paese» hanno spiegato i coniugi.