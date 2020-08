Scrutatori, ecco le notifiche delle nomine

BENEVENTO - Il corpo di polizia municipale di Benevento rende noto che sono in corso di notifica le nomine per svolgere il ruolo di “scrutatore” nelle prossime elezioni regionali e per il referendum costituzionale che si terranno il 20 e 21 settembre 2020. Gli interessati potranno ritirare tale nomina presso gli Uffici della Polizia municipale, siti alla Via Santa Colomba, 2 (ex-Lazzaretto), dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,00 di tutti i giorni feriali. © RIPRODUZIONE RISERVATA