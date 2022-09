Elezioni 2022, ecco il calendario degli incontri delle forze politiche nel Sannio

Si intensifica il calendario degli incontri delle forze politiche in campo per la contesa elettorale, che culminerà con l'appuntamento con le urne del prossimo 25 settembre.

I PENTASTELLATI

Sul fronte del M5S, oggi il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli farà tappa in città, al fianco della senatrice uscente Sabrina Ricciardi, candidata alla Camera nel collegio uninominale Campania 2-03 (Benevento Alto Casertano), per dare il via alle 15.30 all'incontro con le associazioni di categoria al Caffè delle Streghe, presso Palazzo Paolo V. Invece il tour del ministro con tappe alla Cantina Sociale di Solopaca e alla cantina La Guardiense di Guardia Sanframondi è stato rinviato a lunedì 19 a causa di «impegni improrogabili» del titolare del dicastero.

I SALVINIANI

Ore dense di appuntamenti anche per la Lega, che in una nota a firma del coordinatore cittadino e candidato al Senato nel collegio plurinominale 2 della Campania Alberto Mignone, ha rilanciato l'incontro sui temi caldi del momento tenutosi nei pressi di Arpaia alla presenza Valentino Grant, coordinatore regionale del partito, Luigi Bocchino, segretario provinciale, Gianluca Cantalamessa, parlamentare uscente e capolista al Senato nel collegio plurinominale 2, Elena Iaverone, candidata irpina nello stesso collegio e Giampiero Zinzi, consigliere regionale e capolista alla Camera nel collegio Campania 2. Ieri, invece, in occasione del triste anniversario dell'attacco alle «Torri Gemelle», a Benevento, come nel resto del Paese, la Lega è stata presente con un banchetto informativo organizzato dalla segreteria provinciale lungo il corso Garibaldi, per non dimenticare e anche per ricordare Oriana Fallaci, a quasi 16 anni dalla morte della giornalista. «Insieme al segretario provinciale Bocchino - ha scritto Mignone - abbiamo inteso onorare così la memoria delle vittime e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza, una delle priorità del prossimo governo di centro-destra, che vedrà impegnata in prima fila la Lega per non abbassare la guardia sulla difesa del territorio da ogni forma di aggressione, malavitosa o terroristica che sia». Oggi, invece, alle 19, tappa a San Giorgio del Sannio, in via Alcide De Gasperi, presso la Caffetteria Emirò, per il confronto con i cittadini dell'area del Medio Calore organizzato dalla segretaria provinciale e dai responsabili locali del partito Alessandro Chiavelli, Attilio Petrillo e Maurizio Liviero.

I MASTELLIANI

Attivo anche il fronte di Noi di Centro, attraverso la voce del segretario provinciale Carmine Agostinelli: «Dobbiamo impedire che il Sannio finisca nelle retrovie, afono, arrendevole, privato della voce, a fare da reggicoda al potente romano di turno. Nonostante gli annunci roboanti del candidato di Forza Italia alla Camera, che aveva promesso una grande performance televisiva, questa è la desolante scena cui abbiamo assistito nel talk di Lucia Annunziata, in onda nel primo pomeriggio su Rai 3, davanti a milioni di spettatori. È l'anteprima cui il Sannio si dovrebbe rassegnare se fosse eletto in Parlamento Rubano, che non ha detto una parola, né ne ha avuto la possibilità e nemmeno è stato presentato come candidato. Così è stato ora, così sarebbe dopo».

I DEM

Infine, dal Pd, Antonella Pepe, candidata alla Camera nel collegio uninominale di Benevento, rilancia le sette linee d'azione del Manifesto per il Sud: «Pubblica amministrazione, sanità, scuola, transizione ecologica, lavoro e imprese, sicurezza e insularità».