Elezioni 2022, fuori lady Mastella: «È tempo di passare il testimone»

«È tempo che il testimone passi ad altri. Agli eletti auguro buon lavoro». Così Sandra Lonardo Mastella, candidata sconfitta alla Camera dei Deputati con «Mastella Noi di Centro Europeisti», nel collegio uninominale Benevento - Caserta. Lei spiega: «Ho affrontato questa difficile campagna elettorale con passione, energia e determinazione. Nonostante gli enormi sforzi messi in campo, unitamente a tanti amici e amministratori che ringrazio dal profondo del cuore, non siamo riusciti ad arrestare la valanga Meloni e l'uragano 5Stelle. Sono stati votati i simboli, non le persone. Il popolo sannita adesso ha nuovi rappresentanti a cui rivolgersi. Io sono stata sempre disponibile, ho servito la Comunità con amore e abnegazione, senza risparmiarmi».

Lady Mastella fa anche gli auguri di «buon lavoro» a Giorgia Meloni: «È stata bravissima, chapeau. Le attendono giorni e sfide difficili, spero possa mettere in campo tutte le energie possibili per affrontare i tanti problemi che affliggono il nostro Paese. Noi abbiamo fatto la nostra parte a viso aperto, con coraggio e generosità. Abbiamo giocato una partita difficilecon senso di responsabilità e rispetto degli avversari. Siamo riusciti a tenere testa a un centrodestra da subito in netto vantaggio e a un M5S in rimonta. Analizzando il voto con serenità, possiamo considerare il nostro risultato oltremodo lusinghiero, soprattutto a Benevento città».