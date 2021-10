Elezioni a Benevento, Mastella tira dritto: «Oggi inizia la battaglia più difficile»

«Grazie del sostegno amici beneventani, ai candidati, alla mia famiglia e all'infinito calore che non mi fate mancare mai. Per un soffio non siamo riusciti già al primo turno ma quel soffio sarà la forza che mi darete voi tutti insieme per farcela al ballottaggio». Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento e ricandidato per un secondo mandato, commentando su Facebook il risultato del primo turno delle amministrative, al quale ha raccolto il 49,33% delle preferenze.

«Io ho ancora troppo da dare a voi e alla mia città - prosegue Mastella rivolgendosi ai beneventani - oggi inizia la battaglia più difficile. Poco più di 10 giorni ci dividono dalla data del ballottaggio, dove ho bisogno di ognuno di voi, di quel soffio che ci possa permettere di continuare a scrivere insieme le pagine della storia della nostra città. Avanti tutta Benevento».