Elezioni a Benevento, Bonavitacola spacca il Pd in piazza con Mastella

Il Pd deluchiano e quello ufficiale divisi da pochi metri. Per capire le divisioni sul territorio del partito di Letta, devi salire sulla Rocca dei rettori di Benevento. Al Museo il vicegovernatore Fulvio Bonavitacola lancia la corsa di Clemente Mastella che si gioca la rielezione a sindaco; dall'altro lato della Rocca, nei giardini, un democrat di peso come il ministro Orlando per Luigi Diego Perifano in corsa con le insegne del Pd. «Noi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati