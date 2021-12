Elezioni alla provincia di Benevento: vincono i candidati di Mastella

Alle elezioni provinciali di Benevento vince di fatto Clemente Mastella. Finisce 6 a 4 per i mastelliani il confronto della Rocca dei Rettori: eletti Nino Lombardi, Nascenzio Iannace e Antonio Capuano (Noi di Centro), Umberto Panunzio e Antonello Laudanna (Noi Campani), tutti collegati all'ex Guardasigilli, e Alfonso Ciervo (Essere Democratici) Per l'opposizione entrano in consiglio Giuseppe Ruggiero, Raffaele De Longis e Raffaele Buonavita (Alternativa per il Sannio) e Claudio Cataudo (Centrodestra Unito).