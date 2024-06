«Adesso sono più carico di prima». Smesso il ruolo istituzionale del candidato Luigi Barone indossa il vestito da oppositore e, insieme ad un partito che sarà ristrutturato sul piano locale, promette battaglia a Comune e Provincia sui temi che riguardano il governo del territorio. «Faremo politica - promette - faremo un'opposizione popolare. Perché il risultato delle Europee è un punto di partenza». Il risultato della competizione europea ha restituito a Barone 3.136 voti in provincia e un sesto posto nel collegio con 8.526 preferenze.



«La provincia di Benevento - prosegue Barone - è sopra la media del collegio ed è la seconda per risultato dopo Caserta. Insieme ad Avellino è quella in cui è migliorata di più la performance del partito. È un risultato che abbiamo conseguito con il lavoro dei dirigenti di partito, tanti amici, a mani nude. È un esito straordinario considerate le condizioni e le pressioni che hanno ricevuto tante persone che conoscevo. Altro dato è che, a parte i leader di partito, sono secondo nel centrodestra solo a Fulvio Martusciello. E in quanto a preferenze ho battuto Vannacci e Patriciello in provincia». L'analisi del voto è anche l'occasione propizia per lanciare qualche stilettata e dare spazio al suo nuovo ruolo di oppositore lucido e inesorabile.

«Il sindaco di Benevento - continua Barone - dice di aver conseguito un risultato straordinario ma se analizziamo le percentuali di voto riportate alle Politiche da lui, Renzi e la Bonino messi insieme vediamo che allora presero circa il 20%, molti di più rispetto alle Europee. A Benevento, senza considerare la Bonino e Renzi, Mastella nonostante abbia messo in campo assessori e consiglieri (ne ho contati 50) ha perso mille voti. Per noi le Europee, lo ribadisco, rappresentano un punto di partenza. Per altri, considerato anche il dato anagrafico, un punto di arrivo. Mastella non ha la maggioranza relativa né in Comune, né in provincia».



Fatto ordine fuori è tempo di rassettare anche in casa propria. Ed allora Barone da dirigente nazionale della Lega (è responsabile della Coesione Territoriale e Zes) lancia un appello all'unità ai responsabili dei partiti locali del centrodestra, sulla scia di quanto già fatto dal segretario provinciale del Carroccio in occasione delle scorse elezioni provinciali: «Bisogna mettere da parte rancori nel centrodestra - spiega - e formare un programma condiviso per vincere le prossime sfide elettorali. Lancio questo appello a Matera e Rubano (coordinatori provinciali di Fratelli d'Italia il primo e di Forza Italia il secondo, ndr): noi ci siamo, i numeri sono dalla nostra parte. La Lega è un alleato essenziale per il centrodestra, senza non si va da nessuna parte. Per i prossimi appuntamenti elettorali bisognerà scegliere gli uomini migliori per aggregare le forze».

«Occorre bandire i personalismi - aggiunge poi il segretario provinciale Luigi Bocchino -, se ognuno è disposto a fare un piccolo passo indietro questo si tradurrà in una vittoria a livello amministrativo. Mi sono speso per l'unità del centrodestra alle scorse elezioni provinciali, ma è giunto il momento, se vogliamo riconquistare Regione, Provincia e Comune di Benevento, di mettere in campo un progetto alternativo al centrosinistra e sconfiggere epiloghi coniugali del partito di Mastella. La Lega c'è ed è un partito nazionale in forte crescita nel Sud, anche grazie al contributo di candidati locali come Barone. In provincia abbiamo raggiunto il 7,61%, due punti percentuali rispetto alle Politiche. A Benevento città abbiamo ottenuto il 6,52%, quasi raddoppiando il risultato delle Politiche. A Calvi, Fragneto l'Abate abbiamo superato il 20% e a Solopaca abbiamo riportato il miglior risultato con il 24,07%». «L'unica sconfitta locale - conclude Bocchino - è stato il forte astensionismo registrato, soprattutto nelle zone più emarginate del Fortore».