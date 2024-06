Sabato 8 e domenica 9 giugno si terrà anche presso gli uffici comunali di Benevento un «open day» dedicato al rilascio della carta di identità elettronica (Cie). Gli uffici anagrafici, in piazzale Iannelli (edificio di via del Pomerio), osserveranno infatti un’apertura straordinaria dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per ottenere il rilascio del documento in tali giornate non sarà richiesta eccezionalmente la prenotazione ed il costo sarà fissato in 22 euro nel caso di scadenza naturale del documento e in 25 euro nel caso di smarrimento.

I cittadini dovranno presentarsi muniti di fototessera e vecchio documento d’identità, oppure della copia della denuncia di smarrimento presso gli organi preposti.

Inoltre i cittadini potranno ritirare la propria tessera elettorale o richiederne il duplicato presso l’ufficio elettorale nei seguenti orari: venerdì dalle 9 alle 18; sabato dalle 9 alle 23; domenica dalle 7 alle 23.