Elezioni ad Airola, premiato il fair play di Falzarano

«Sono onorato di essere il sindaco di Airola. Dopo una campagna elettorale molto intensa e senza esclusione di colpi da parte di alcuni avversari, ha vinto l’amore per la città, la semplicità, l’essere con la gente, per la gente, tra la gente». È Vincenzo Falzarano, il nuovo sindaco di Airola. Con oltre 2800 voti, la lista «Per Airola 2026» guadagna la vittoria. Una gioia composta fa da cornice alla festa, nel chiostro di palazzo Montevergine. Ingegnere, 68 anni, ex docente di Elettrotecnica ed Applicazioni, più volte assessore nelle passate amministrazioni, Falzarano indosserà la fascia tricolore che, per gli ultimi 10 anni, è stata di Michele Napoletano.

