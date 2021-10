Elezioni a Foglianise, Mastrocinque vince per 4 voti

A guidare Foglianise per il prossimo mandato amministrativo sarà Giovanni Mastrocinque: la sua compagine ha ottenuto 4 voti in più rispetto la lista avversaria. Un risultato che ha consegnato al candidato primo cittadino di «Rinascita Democratica» la fascia tricolore per la settima volta. Nel 1976 il suo esordio da primo cittadino, momento che ha rappresentato l’avvio della sua lunga carriera politica.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Cerreto Sannita, Parente resta in cima alla... LE ELEZIONI Elezioni a Pesco Sannita, il vicesindaco Gentile ora è... LE ELEZIONI Elezioni a San Pietro Infine, Vacca sindaco per 15 voti

Elezioni a Cerreto Sannita, Parente resta in cima alla «scalinata»

Classe 1949, veterano della politica locale e volto conosciuto anche in ambito provinciale e non solo. Punto di riferimento per i suoi concittadini ed attualmente presidente dell’Azienda sannita energia ed ambiente (Asea). Mastrocinque durante la scorsa consiliatura ha ricoperto il ruolo di vice sindaco al fianco del sindaco uscente Giuseppe Tommaselli.