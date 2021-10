Elezioni a Pietrelcina, Mazzone, è vittoria netta su Scocca

Salvatore Mazzone è il nuovo sindaco del paese natale di Padre Pio. Vittoria bulgara con un’ampia differenza di voti (1602 contro 382). Il successore di Mimmo Masone, a capo di una compagine rinnovata notevolmente, ha sconfitto nettamente candidato per la lista «Avanti Pietrelcina».

In effetti erano in pochi a mettere in discussione il successo di Mazzone, che poteva contare sul consenso maturato durante l’amministrazione Masone, di cui era fidato vicesindaco. La sua elezione apre una fase nuova a Pietrelcina. Una fase in cui i protagonisti saranno i giovani eletti in questa tornata elettorale. Da loro ci si aspetta un rinnovamento della politica da troppo tempo caduta in letargo.