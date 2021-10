Elezioni a San Nazzaro, terzo mandato per Manganiello

Giovanni Tommaso Manganiello vince ancora, riconfermato sindaco di San Nazzaro per il terzo mandato consecutivo. Non nasconde la soddisfazione per questo ulteriore quinquennio alla guida del suo paese, nel segno della continuità del cammino intrapreso.

E questo, comunque, al di là del leggero calo nell’affluenza alle urne rispetto alla passata tornata elettorale, come afferma lo stesso primo cittadino sannazzareno neo-rieletto: «Innanzitutto siamo soddisfatti della partecipazione al voto che è più del 70%. Abbiamo registrato, infatti, 524 votanti rispetto a cinque anni fa, quando si recarono al voto 630 persone. Con 100 persone in meno siamo nella norma. Al momento, si percepisce un voto di protesta, però è minimo, intorno alle 30 schede tra nulle e bianche. E poi, sono soddisfatto perché pare, anche nella logica delle preferenze, che il quadro sia abbastanza chiaro e che sia stato raggiunto l’obiettivo prefissato».