Elezioni a Solopaca, Forgione travolge lo sfidante Galdiero

«Una vittoria netta, schiacciante». Queste le prime parole a caldo di Pompilio Forgione, nel tardo pomeriggio di ieri, nel commentare il risultato oramai definitivo raggiunto dalla sua «Amiamo Solopaca». Una partita senza storia, sin dalle prime battute dello spoglio cominciato in perfetto orario sulla tabella di marcia, per un definitivo attestatosi sui 1629 voti.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Bonea, Roviezzo, riconferma e festa in paese LE ELEZIONI Elezioni ad Airola, premiato il fair play di Falzarano

La compagine di Domenico Francesco Galdiero si è fermata indietro di 985 lunghezze. «Dai concittadini è arrivata una risposta chiara e precisa - dice Forgione - nel segno di una continuità amministrativa bruscamente interrotta qualche mese fa. Una decisione per la quale anche nel corso della campagna elettorale non è arrivata alcuna risposta dai nostri avversari. Ora saremo subito al lavoro per rispondere con forza alle istanze raccolte in queste settimane. Abbiamo un’idea e un progetto di sviluppo che guarda al paese del futuro».