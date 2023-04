Con 8 liste presentate, che corrispondono - per gli amanti dei numeri - a un candidato ogni 8,75 elettori, il piccolo Comune di Arpaise detiene un curioso, ma non inaspettato, record. Delle 8 liste, però, ne è stata esclusa una per mancanza delle necessarie certificazioni. Sarà dunque una sfida a 7 nel piccolo Comune che conta, secondo la relazione di fine mandato del sindaco uscente, 735 abitanti. La legge prevede che, per i Comuni con meno di 1000 abitanti, non sia necessario raccogliere le firme per la sottoscrizione della lista. Ed è per questo motivo che i cittadini della piccola Arpaise, si ritroveranno con 7 liste sulla scheda elettorale del 14 e 15 maggio.

Va sottolineato che il Servizio studi del Senato nel maggio del 2021, ha pubblicato una nota in cui si prefigurava l'ipotesi di modificare la legge sul «quorum concernenti la validità delle elezioni comunali». Nella nota si legge che per i Comuni tra i 751 e 1000 abitanti occorrerebbero da 15 a 30 sottoscrittori per presentare la lista. Nei Comuni compresi tra i 501 e 750 abitanti (ed è il caso di Arpaise), da 10 fino a 20 sottoscrittori e infine, per quelli con popolazione fino a 500 abitanti, da 5 fino a 10 sottoscrittori della lista.

Ovviamente sta facendo molto discutere infatti, la presenza di 7 liste in un Comune come Arpaise dove la maggioranza della popolazione residente è anziana. «Cinque anni fa - dice Sergio Pignatiello (Viviamo Arpaise) - le liste erano 3: 2 vere, 1 fittizia. Spero che venga messo un freno a questa situazione perché, come già successo in passato, soprattutto le persone più anziane, tendono a confondersi quando si trovano davanti quella sfilza di simboli e nomi. Una situazione del genere ad Arpaise - conclude - non si era mai verificata, 7 liste sono davvero tante».

«La legge è legge e va rispettata - dichiara Vincenzo Forni Rossi - ma secondo me anche per i piccoli Comuni bisognerebbe introdurre la sottoscrizione per presentare la lista. Tutte queste liste creano problemi all'elettore, soprattutto alle persone anziane; 5 liste non hanno nulla a che vedere con il territorio, ma la dimostrazione di ciò avverrà quando ci sarà lo spoglio». Alla fine, la vera sfida è la stessa del 2018, dove Forni Rossi la spuntò per 11 voti in più rispetto a Pignatiello. Per i candidati delle altre 5 liste in campo, invece, è difficile, se non impossibile, trovare un legame con Arpaise. Il coro che si solleva tra gli arpaisani è sempre lo stesso: «Le solite liste dei militari che si candidano per avere 30 giorni di congedo retribuito». Con ogni probabilità gli appartenenti alle forse dell'ordine sono in abbondanza, ma non solo loro. Ciò che incuriosisce molto, invece, è la «geografia dei candidati». Al primo posto in questa speciale classifica sono i nati nella provincia di Caserta, seguono le province di Avellino, Napoli e Benevento. Pochi, invece, quelli nati in provincia di Salerno. Un candidato viene da Vinchiaturo (Campobasso), uno da Foggia e perfino uno da Bari.

Praticamente «gemellata» con Arpaise per quanto riguarda l'anomalo rapporto liste-elettori è la piccola San Lupo, in Valle Telesina. Anche in questo caso era possibile presentare liste senza preoccuparsi delle sottoscrizioni, e così il loro numero è lievitato a 6 ma la partita si giocherà solo tra due di esse, quelle capeggiate da Concetta Di Palma e Franco Vincenzo Valente.