Sfida per la fascia tricolore ed un posto in Consiglio comunale in 26 Comuni sanniti (tutte le liste sono pubblicate sul Mattino.it). Campagne elettorali alle spalle ora toccherà solo attendere l'esito dello spoglio dei voti che si terrà lunedì 10 giugno a partire dalle ore 14. Intanto, i seggi sono aperti da oggi dalle ore 15 alle 23 e domani dalle ore 7 alle 23. Gli esiti maggiormente attesi sono quelli che riguardano San Giorgio del Sannio, che è il Comune demograficamente più grande tra quelli che vanno al voto dove si contendono la poltrona di sindaco in quattro: Maurizio Bocchino, Giuseppe Ricci, Giovanna Petrillo e Franco Cuomo.

LA COMPETIZIONE

Dall'esito dipenderà anche il destino della Rocca dei Rettori. Difatti si vota a Faicchio, paese guidato da Nino Lombardi. Quest'ultimo dovrà vincere contro lo sfidante Vincenzo Petrucci per conservare la presidenza della Provincia. In caso contrario, sindaci e consiglieri comunali sarebbero richiamati a votare. Esito scontato nei tre paesi in cui c'è solo una lista a contendersi i voti. È così a Puglianello dove si è ricandidato Francesco Maria Rubano con buona parte della sua amministrazione uscente, a Casalduni dove Pasquale Iacovella corre in solitaria per un errore numerico commesso dalla compagine che voleva sfidarlo e a Fragneto Monforte dove Luigi Facchino si accinge a fare il bis e a raccogliere i frutti della “pace sociale” che ha messo in atto nel suo programma politico precedente.

Si ripropongono 20 sindaci uscenti su 26. Hanno ceduto il testimone Giuseppe Maria Maturo a Cusano Mutri, Rossano Insogna a Melizzano, Alessandro Crisci a Durazzano, Pino Papa a Forchia, Angelo Ciampi a San Giorgio del Sannio (ricordiamo che il Comune è stato sciolto anticipatamente dopo che quest'ultimo è stato coinvolto in un'inchiesta della Dda), Antonio Coletta a Paupisi.

I NUMERI

Sono complessivamente 67.523 gli elettori sanniti interessati al rinnovo dei 26 Consigli comunali con 79 seggi. Nel dettaglio: Amorosi (2.669 elettori), Apice (5.272), Baselice (3.152), Bonea (1.305), Casalduni (1.666), Cautano (1.698), Circello (3.027), Colle Sannita (4.154), Cusano Mutri (4.799), Durazzano (2.260), Faicchio (3.452), Forchia (1.108), Fragneto Monforte (2.021), Melizzano (1.818), Moiano (3.553), Montefalcone (1.798), Pannarano (1.882), Paolisi (2.138), Paupisi (1.331), Pietraroia (827), Puglianello (1.317), San Lorenzello (2.166), Sant'Arcangelo Trimonte (476), Tocco Caudio (1.506), Torrecuso (3.035), San Giorgio del Sannio (9.093).

LA GUIDA AL VOTO

Per esprimere la propria preferenza bisognerà barrare il simbolo della lista che si intende votare e scrivere accanto il nome del candidato consigliere, oppure aggiungere quest'ultimo direttamente accanto al simbolo. Poiché tutti i 26 Comuni in cui si eleggono le nuove amministrazioni hanno tutti una popolazione al di sotto dei 15mila abitanti non è previsto il voto disgiunto. Gli elettori, inoltre, dovranno verificare se sulla scheda elettorale in dotazione ci sono ancora spazi vuoti dove poter collocare il timbro attestante l'avvenuta votazione. In caso contrario dovranno rivolgersi agli uffici elettorali del proprio Comune per ottenere il rilascio di una nuova scheda. Quello di Benevento è situato presso la struttura del megaparcheggio in via del Pomerio e resterà aperto durante i giorni e gli orari del voto per il rilascio delle tessere e per la duplicazione del documento di riconoscimento che dovrà essere esibito insieme alla tessera elettorale presso il seggio.



Il Comune di Benevento, inoltre, ha organizzato servizi di trasporto pubblico per favorire il raggiungimento dei seggi per gli elettori diversamente abili. Quelli non deambulanti possono chiedere di votare in una sezione diversa dalla propria se quest'ultima presenta barriere architettoniche. Ma per farlo bisognerà esibire oltre alla tessera elettorale anche un'attestazione medica dell'Asl o una patente di guida speciale dalla quale si desuma la impossibilità totale o parziale di deambulazione. Gli elettori impossibilitati ad esercitare il voto autonomamente (ciechi, amputati di mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia. Per consentire l'immediato rilascio delle attestazioni mediche per votare ci si potrà recare domani presso l'ambulatorio Asl di Medicina legale situato in via Mascellaro, dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 18.