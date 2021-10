Mastella: «Vittoria scippata vigileremo su ogni scheda»

«Andiamo tutti a votare per riprenderci quella vittoria che ci hanno scippato. E controlliamo le schede, una ad una». Clemente Mastella serra le fila e chiama a raccolta i sostenitori. L'inaugurazione di un comitato elettorale, a una settimana dal voto bis, diventa un'occasione per stigmatizzare gli avversari e fornire il manuale di istruzioni in vista del fondamentale ballottaggio. «Non sarà un comizio» premette in apertura. Ma la location,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati