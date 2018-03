«Sbagliato il conteggio di voti nel Sannio», Forza Italia si muove per ripescare Lotito

Mercoledì 7 Marzo 2018, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 13:57

«Trasmissioni di dati zeppi di errori. Alcuni dati del proporzionale cambieranno. Cominciano ad arrivare le prime segnalazioni di incongruenze tra quanto scrutinato e quanto comunicato al ministero dell'Interno. A Paduli, comune del Beneventano, per esempio, sono stati invertiti i dati di Forza Italia e Fdi attribuendo così a Forza Italia solo 148 invece dei 542 ottenuti. Da oggi parte la verifica per ridare a Forza Italia quello che gli spetta» Lo dice il responsabile nazionale dei difensori del voto di Forza Italia, Fulvio Martusciello.Della correzione potrebbe beneficiare Claudio Lotito, il patron di Lazio e Salernitana candidato nel Sannio ma escluso dal Senato per poche decine di voti.