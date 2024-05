Mancano 28 giorni alle elezioni che chiameranno gli italiani alle urne per il rinnovo dei rappresentanti del parlamento europeo. I seggi saranno aperti l'8 giugno (dalle ore 14 alle 23) ed il giorno successivo (dalle ore 7 alle 23).



Gli elettori nell'intera provincia di Benevento sono 212.241, di cui 104.229 uomini e 108.012 donne. Dovranno esprimere la loro preferenza indicando i nomi dei candidati che si sono presentati nella circoscrizione Sud. Potranno indicarne fino a tre, ma dovranno essere di sesso diverso (due uomini e una donna o due donne e un uomo, non tre uomini o tre donne pena l'annullamento della seconda e terza preferenza).

APPROFONDIMENTI Elezioni comunali 2024 a Benevento Benevento, elezioni Europee 2024 Europee, Del Basso De Caro: «Sanniti con poche chances»

I candidati

Iniziamo col dire che ci sono tre sanniti in corsa: Luigi Barone, Sandra Mastella e Piernicola Pedicini. Il primo è candidato con la Lega Salvini premier ed è in campagna elettorale già da febbraio, dopo l'addio a Clemente Mastella e l'accordo con il segretario nazionale del Carroccio «immortalato» con una foto scattata durante un pranzo, tenutosi presso un ristorante del centro storico cittadino, in cui Barone sedeva tra il vicepremier e Claudio Durigon, commissario regionale campano del partito.



Sandra Mastella ha rotto solo ultimamente gli indugi, cedendo alla corte serrata che Matteo Renzi le faceva da tempo. E' schierata con la lista “Stati Uniti d'Europa” nata dalla proposta lanciata da +Europa di Emma Bonino alle forze riformiste e liberaldemocratiche di fare rete per superare lo scoglio della soglia di sbarramento. Aderiscono al progetto politico oltre Italia Viva, Libdem, Psi, Radicali e L'Italia c'è. Lady Mastella incarnerà il simbolo di tutte le vittime della malagiustizia. Anche Piernicola Pedicini è sceso in campo da pochissimo, ma non per volontà propria. Fino all'ultimo, infatti, il movimento di Michele Santoro cui aderisce e che ha co-fondato, “Pace Terra Dignità”, è stato impegnato nella raccolta delle sottoscrizioni utili alla presentazione della lista.

Una corsa contro il tempo che è terminata proprio al fotofinish, il primo maggio. Pedicini, europarlamentare uscente, si candida essenzialmente per raccontare ciò che, secondo lui, non va a Bruxelles e per portare un messaggio di pace. Le chances di elezione sono basse poiché Ptd è quotato al 2%, al di sotto del 4% che serve per sedere in Europa. La lista di Fratelli d'Italia è capeggiata dalla premier Giorgia Meloni («Scrivete Giorgia») e al suo interno c'è anche un altro nome noto: quello di Vittorio Sgarbi. Ma il candidato appoggiato dal senatore Domenico Matera, pure coordinatore provinciale del partito nel Sannio, è il salernitano Alberico Gambino. Capolista del Partito democratico è la giornalista salernitana Lucia Annunziata.



Dopo di lei Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), che sarà il candidato bandiera dei dem sanniti. Il vicepremier Antonio Tajani guida la compagine di Forza Italia in tutta Italia. Il ministro degli Esteri ha voluto scendere in campo in prima persona anche se, lo ha annunciato, non andrà in Europa. A differenza dell'europarlamentare uscente Fulvio Martusciello, sostenuto dal deputato sannita e coordinatore provinciale FI, Francesco Maria Rubano.



A guidare la lista del Movimento Cinque Stelle sarà invece Pasquale Tridico, ex direttore dell'Inps e tra i padri del reddito di cittadinanza. Oggi sarà a Montesarchio ospite del gruppo territoriale. Con lui, oltre al deputato Agostino Santillo, altri due candidati nella stessa circoscrizione: Maurizio Sibilio e Maura Sarno. Carlo Calenda guida la lista “Siamo Europei”.