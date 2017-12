«Alle prossime elezioni politiche non mi candiderò. Ho preso un impegno con la città e lo porterò a termine. Anzi, spero anche di poter fare un ulteriore mandato. Finora volutamente non ho smentito quest'ipotesi al sol fine di compattare ulteriormente la mia maggioranza». Lo ha annunciato il sindaco di Benevento Clemente Mastella nel corso della conferenza stampa di fine anno. Nelle scorse settimane Mastella a Napoli ha tenuto a battesimo la rinascita dell'Udeur, e in quella occasione non aveva sciolto i dubbi su una sua possibile discesa in campo.

Sabato 30 Dicembre 2017, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 15:12

