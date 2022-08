Posto d'oro per Matera, Maglione è il capolista, Rocco e Abbate con Ndc

Dalla elezione quasi certa all'impegno di pura testimonianza. Il ventaglio delle candidature «sannite» abbraccia tutte le possibili opzioni. Ecco gli esponenti locali in campo per le Politiche, al netto dell'uninominale camerale.

Nel centrodestra la lunga e confidente attesa ripaga Domenico Matera. Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia porta a casa una seconda piazza nel proporzionale Benevento - Avellino - Salerno - Caserta che somiglia molto a un pass d'ingresso al Senato. Davanti a lui solo Giovanna Petrenga, candidata anche nell'uninominale Caserta e nel proporzionale napoletano, dunque in pratica già a Palazzo Madama. Pertanto la posizione di Matera può essere equiparata a un primo posto di fatto, ovvero alla elezione più che probabile. Si è dimostrata vincente la strategia della fiducia attuata dal vertice locale dei meloniani, senza gli strappi palesati da altri esponenti locali. In particolare Federico Paolucci che forse rivedrà la decisione di lasciare il partito. «Avevamo chiesto considerazione per la provincia ai vertici regionali e nazionali del nostro partito, e siamo felici di vedere come questa richiesta sia stata pienamente accolta» commenta il coordinamento provinciale di Fdi. Sempre nel centrodestra, oltre alla designazione con chance di successo del forzista Francesco Maria Rubano nell'uninominale camerale, ai nastri di partenza anche il segretario cittadino della Lega Alberto Mignone. Per lui terza piazza nel listino del Senato. Noi di Centro aveva già scoperto le carte alla vigilia della consegna. Oltre a Sandra Lonardo, frontwoman all'uninominale della Camera e in diversi proporzionali, sono ben 7 i sanniti schierati da Clemente Mastella. Il sindaco di Calvi Armando Rocco tenterà la non facile rimonta nell'uninominale senatoriale Benevento-Avellino. In corsa per il Senato, nel plurinominale, un poker di sanniti aperto dal consigliere regionale Gino Abbate. A seguire l'assessora di Palazzo Mosti Carmen Coppola, il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione, l'ex assessora provinciale Mariella Cirocco. Nel proporzionale Benevento-Caserta per la Camera, in pista la telesina Maria Ausilia Alfano e l'ex numero uno della Provincia Antonio Di Maria. Un ritorno in campo a tutto tondo per Di Maria dopo le note vicende giudiziarie che colpirono la Rocca nel novembre scorso.



Per il centrosinistra giochi fatti già da tempo anche nel Pd. La federazione di corso Garibaldi schiera tre sanniti nel listino proporzionale per la Camera. Le chance migliori, ancorché non amplissime, le avrà la parlamentare uscente Angela Ianaro, approdata da un anno sotto l'egida dei democrat dopo l'elezione tra le fila del Movimento Cinque Stelle nel 2018. Per la farmacologa di origini sannicolesi posizione numero 2 dietro il casertano Stefano Graziano. Impegno di servizio per il consigliere regionale torrecusano Mino Mortaruolo, così come quello di Antonella Pepe che correrà anche nell'uninominale camerale. In qualche modo sannita si può considerare infine la nomination di Carlo Iannace nel maggioritario Benevento-Avellino per il Senato. Il senologo, già consigliere regionale deluchiano, opera prevalentemente in Irpinia ma ha natali e residenza tuttora a San Leucio del Sannio.

Candidatura di rilievo per Pasquale Maglione in Impegno Civico. L'uscente deputato airolano fresco reduce dal M5S potrà giocarsi le sue carte da numero 1 nel listino camerale Benevento - Caserta, cui si aggiunge la 3 in quello dell'hinterland casertano. «È il segnale di una precisa attenzione di Impegno Civico verso le aree interne - commenta Maglione -. Potrò parlare delle cose fatte in questi anni. Auspico che al centro della campagna si pongano temi centrali per il territorio, e non altro». In lizza con Più Europa il sannita Vittorio Vallone al numero 3 del proporzionale camerale: «Presentiamo un imprenditore libero - dichiarano i boniniani -. Il Sannio merita considerazione sul piano nazionale ed europeo». Sannita d'elezione l'esponente dei Verdi Pina Fontanella, numero 1 nel proporzionale camerale nell'asse con Sinistra Italiana.

Designazione lusinghiera per il sannita Bepy Izzo, numero 2 nel proporzionale senatoriale di Azione - Italia Viva. Un riconoscimento implicito al coordinatore e al gruppo renziano sannita, anche se le chance di centrare un posto a Palazzo Madama sono oggettivamente limitate.