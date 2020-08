C'è un solo no perentorio a Energreen. È quello della Provincia, unico tra gli enti istituzionali sanniti a pronunciarsi contro il mega impianto di trattamento rifiuti nell'area Asi di Benevento. Lo ha fatto con la memoria spedita in Regione nell'ambito della procedura autorizzativa (Paur). L'iter avviato il 28 maggio con il deposito della istanza della società torinese - partenopea è entrato nella seconda fase dedicata alla presentazione delle osservazioni sull'impatto ambientale della struttura che prevede la lavorazione di 110mila tonnellate di rifiuti organici e l'eliminazione di una quota di scarti attraverso termovalorizzatore. Progetto che incontra la netta contrarietà della Rocca.

Il documento firmato dal responsabile tecnico Angelo D'Angelo indica tre motivi di incompatibilità: esposizione al conclamato rischio alluvioni di Ponte Valentino; interferenza con il corridoio ecologico disegnato dai due fiumi; presenza nell'area di pozzi per la captazione di acqua a uso pubblico. «Pertanto - conclude la memoria trasmessa in Regione - la Provincia di Benevento non ritiene accoglibile la proposta». Giudizio tecnico che chiaramente non è privo di riflessi politici. Fin dalla prima pubblicazione della notizia a giugno il presidente Antonio Di Maria si espresse con nettezza «contro un impianto sproporzionato alle esigenze della provincia». E non a caso alle notazioni di merito inviate a Napoli la Provincia accompagna considerazioni più politiche: «La produzione provinciale non eccede le 28mila tonnellate» ricorda il provvedimento. Fabbisogno «che sarebbe interamente soddisfatto dall'impianto di compostaggio da 32.000 tonnellate già ammesso a finanziamento con determina regionale del luglio 2019, da realizzare a Casalduni».

Dunque il biodigestore privato non servirebbe se si avviasse il compostaggio pubblico, già finanziato con 12 milioni in quel di Casalduni. Laddove però il sindaco Pasquale Iacovella, al contempo presidente dell'Ato, farà di tutto perchè non si ripeta un caso Stir.

Al veto della Provincia si aggiunge la posizione più sfumata del Consorzio Asi, autore già lo scorso 15 giugno di un deliberato che subordina il parere favorevole a condizioni essenziali: il via libera regionale, l'acquisizione del parere di compatibilità ambientale e produttiva commissionato all'Università del Sannio, la conformità al piano rifiuti provinciale. «Non siamo noi ad autorizzare l'impianto ma la Regione - ha spiegato in conferenza il numero uno dell'Asi, Luigi Barone affiancato dal vice Aurelio Grasso - L'azienda è proprietaria dal 2018 di un lotto comprendente un rustico industriale già autorizzato per il trattamento rifiuti. Si tratta di una vicenda ereditata». Concetti espressi anche in risposta ai rilievi del consigliere provinciale del Pd, Giuseppe Ruggiero che ha accusato l'Asi di agire contrariamente alla posizione espressa sul finire del 2019 con la moratoria dei nuovi insediamenti. «Non è così - ha scandito Barone - Ruggiero può comprenderlo leggendo il deliberato. E dovrebbe chiarire se parla come consigliere provinciale, candidato sindaco o consulente privato di un'azienda». Riferimento quest'ultimo all'attività professionale svolta dall'esponente dem per un importante marchio dell'agroalimentare insediato nell'Asi. Barone ha inoltre dato notizia di un confronto svoltosi in Confindustria il 21 luglio, rimasto finora sconosciuto. La vicenda alimenta anche il dibattito pre elettorale. «Il Sannio è invaso da richieste d'autorizzazione per la realizzazione di impianti per il trattamento dell'umido - rimarca Francesca Pedicini, candidata di Fdi al consiglio regionale - È arrivato il momento di programmare un piano integrato lasciando da parte gli interessi a fase alterna dei soggetti politici». Fa rumore, invece, il silenzio assoluto del Comune di Benevento. Intanto Energreen vola sopra le polemiche locali. Con nota del 18 agosto l'azienda ha risposto punto per punto ai rilievi mossi dal settore Energia della Regione ribadendo i termini della proposta. Numeri che parlano da soli: 90mila tonnellate l'anno di rifiuti organici, altre 20mila di fanghi industriali da depurazione, un termovalorizzatore da 67mila tonnellate. Il tutto per un investimento monstre da 50 milioni che promette occupazione stabile per 50 addetti.

