Nuovi provvedimenti per due servizi essenziali dell'Asl, che ha predisposto la demedicalizzazione delle ambulanze del 118 di Morcone e Vitulano a far data dal primo luglio e l'interruzione dell'attività d'emergenza territoriale di psichiatria al Dsm fino al 31 agosto. Negli ambiti A, C e B, che coinvolgono i Comuni di Benevento, Airola, Morcone e Puglianello, a causa della grave e persistente carenza di psichiatri, per le emergenze psichiatriche sarà attivo solo il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) dell'Asl, allocato negli spazi messi a disposizione dall'ospedale «Rummo». In pratica, in caso di Tso (trattamento sanitario obbligatorio) o di emergenze meno gravi che richiedono comunque un intervento tempestivo, non sarà possibile erogare le cure nel centro di salute mentale aziendale, in ambulatorio oppure a domicilio del paziente, ma si apriranno direttamente le porte del Servizio di psichiatria della struttura ospedaliera, dove la carenza di psichiatri esiste ma è meno drammatica.

La grave carenza di psichiatri sul territorio, che perdura dal 2023, oltre a influire in modo determinante sull'assistenza dei pazienti psichiatrici che hanno necessità di cure costanti, come più volte evidenziato dalle associazioni di categoria, incide sulla capacità di erogazione dei servizi di psichiatria sia nel carcere di Capodimonte che nell'istituto penitenziario minorile di Airola. Attualmente, dei 36 medici in servizio al Dipartimento di salute mentale dell'Asl ne sono rimaste solo poche sul territorio, oltre agli 8 che prestano la loro opera nella sede del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Attualmente, il rapporto è di uno psichiatra ogni 39.000 abitanti, anche se dovrebbe essere almeno 4 volte maggiore per gestire le 4.500 cartelle cliniche dei pazienti sanniti, 1.500 dei quali risiedono in città, mentre 750 casi sono in condizioni gravi.

La carenza di psichiatri ha influito anche sulla struttura carceraria di Capodimonte e sull'Ipm di Airola, che stanno sopravvivendo alle difficoltà oggettive con l'aiuto di altri tipi di supporto. Infatti, i detenuti sono seguiti con continuità da un team di psicologi, mentre i medici psichiatri offrono il loro sostegno nella struttura di detenzione di Benevento a rotazione, perché assegnati ad altre sedi. Per quanto riguarda la riorganizzazione del servizio 118, dal primo giorno di luglio, alle ambulanze con medico a bordo di Morcone e Vitulano subentreranno quelle infermieristiche attrezzate, mentre i 14 medici attualmente operativi nei quattro presidi Saut di Vitulano, Morcone, che dispone di 5 medici e quindi del team quasi al completo per coprire tutti i turni, San Marco dei Cavoti e San Giorgio del Sannio, in virtù di una mobilità interna, saranno ridistribuiti nei tre presidi di San Marco, San Giorgio e Torrecuso.

Allo stato attuale, si registra qualche incertezza in merito alla questione della dislocazione dei professionisti a Torrecuso perché la sede, fino a qualche giorno fa, era stata considerata inadatta. Come annunciato agli inizi di giugno dal direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe, il quale aveva sottolineato la difficoltà di continuare a garantire i turni dei medici sulle ambulanze anche a luglio, comincia a prendere forma la totale demedicalizzazione dei mezzi di soccorso del 118, che saranno sostituiti da 11 ambulanze infermieristiche e da altre quattro auto mediche che si aggiungeranno alle due già attive nel capoluogo. Saranno dunque sei in totale le auto con il medico a bordo che interverranno soltanto in caso di effettiva necessità, cioè in presenza di codici rossi. Il passaggio al nuovo sistema di soccorso sarà graduale ma coinvolgerà l'intero territorio provinciale nell'arco di poco tempo.

Dopo un tira e molla senza sosta tra la stessa azienda sanitaria e le organizzazioni sindacali, istituzioni, associazioni, che è durato per l’esattezza un anno, la questione della rimodulazione del servizio 118 è ormai arrivata alle battute finali.