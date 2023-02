Dopo il sold out registrato al Teatro Comunale con l'ironica ed impietosa analisi politica degli ultimi cinque anni ad opera di Marco Travaglio in I migliori danni della nostra vita, il teatro torna protagonista anche nel prossimo fine settimana. Si comincia venerdì sera, al Mulino Pacifico con il settimo appuntamento del cartellone di Obiettivo T promosso ed organizzato dalla Compagnia stabile di Benevento Solot. In scena La muta, una performance a due corpi e più lingue interpretato da Wissal Houbabi e dal beneventano Vincenzo Zollo, prodotto da Zoopalco. Houbabi, classe 1994, opera su diversi ambiti, spaziando dalla ricerca hip hop alla scrittura di racconti brevi che esplorano la condizione della cultura diasporica in Italia. Zollo, classe 1988, autore, musicista e poeta orale realizza laboratori di poesia orale in carceri e comunità di recupero.

La muta è uno spettacolo che si basa sulla ricerca a due voci attraverso quattro lingue «fino a diventare puro suono: una conversazione quotidiana spiegano le note di regia - che diventa rito collettivo, scomodo ed impotente». La muta è un racconto orale in versi sulla crisi dell'identità mediterranea come «rimosso storico, presente impossibile e futuro depredato». E già il titolo dello spettacolo, che ricorda ciò che avviene nel mondo animale in determinati periodi dell'anno con il cambiamento del pelo o delle penne per lasciare spazio a qualcosa di nuovo, lascia presagire lo scopo della messa in scena con il desiderio di un cambiamento nei confronti di un mondo ancora affetto da razzismo, classismo e superficialità rispetto ai grandi temi di natura sociale. Uno spettacolo indubbiamente interessante con un linguaggio vivo ed efficace. Il lavoro andrà in scena con inizio alle ore 20.30. Biglietto di ingresso 12 euro, per info e prenotazioni 0824/47037 e 3381457688.

Per il cartellone di Magnifico Visbaal Teatro torna in scena sabato sera 11 febbraio nello spazio teatrale di via Fimbrio Peppe Fonzo con Sotto le finestre delle donne amate uno spettacolo scritto e interpretato dall'attore sannita. Lo spettacolo, già presentato al pubblico beneventano in occasione della scorsa edizione di Benevento Città Spettacolo viene riproposto da Fonzo per quanti non hanno avuto l'occasione di poter assistere all'evento. Sotto le finestre delle donne amate, che ha come sottotitolo Le serenate, propone attraverso la formula del teatro-narrazione, uno stralcio di quelle che, a parere di Fonzo, sono i più tipici messaggi lanciati da un cuore sotto la finestra di una donna. «Serenate d'amore certo, la confessione di un innamoramento. Ma anche lo sfogo di un amore tradito, serenate a dispetto e via discorrendo anticipa Fonzo . È tutto un mondo ricco di sentimento nelle sue molteplici sfumature che merita di essere raccontato».

Lo spettacolo, che ha debuttato a Livorno per il festival Scenari di quartiere nasce da una ricerca sulle serenate, un messaggio d'amore che, ancora oggi, resiste al passare degli anni, soprattutto al sud grazie ad innamorati che vogliono confessare al mondo il sentimento d'amore vissuto. Le serenate, dalle più conosciute a quelle meno note, in questo spettacolo saranno prima raccontate e poi cantate con il supporto della musica dal vivo. Come nella tradizione delle più classiche delle serenate, ad accompagnare Fonzo in questo viaggio d'amore saranno due musicisti, Flavio Feleppa alla fisarmonica e Carmine Facchiano alla chitarra e seconda voce. Sotto le finestre delle donne amate andrà in scena in recita unica alle 20.30. Prezzo per assistere allo spettacolo euro 12. Lo spettacolo di sabato sera sostituisce in cartellone La malavoglia di Peppe Fonzo che è stato spostato al mese di marzo, dopo Nevrotica vo. 7 8 9 di Fabiana Fazio, a chiusura della stagione di Magnifico Visbaal Teatro.