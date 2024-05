Sos dagli operatori commerciali del mercato rionale di piazza Risorgimento per le precarie condizioni igienico-sanitarie. Gli ambulanti di abbigliamento, calzature e casalinghi, unitamente ai gestori delle postazioni di vendita di prodotti alimentari chiedono provvedimenti urgenti e risolutivi per migliorare le loro condizioni. In particolare si avverte l’esigenza di interventi concernenti innanzitutto la disinfestazione e la derattizzazione, oltre che il taglio di erba selvatica cresciuta ai margini dell’area mercatale. Una situazione di degrado e alquanto problematica che specie con l’aumento delle temperature complica la vivibilità non solo degli stessi venditori, ma anche dei visitatori.

Gli ambulanti hanno annunciato lo stato d’agitazione e minacciano per le prossime settimane delle clamorose iniziative di protesta nel caso in cui il loro appello resti inascoltato, come quello di attuare delle serrate generali come azioni dimostrative rispetto agli amministratori ed all’opinione pubblica. «Gli interventi – dice il presidente provincia di Anva Confesercenti Pompeo Marinazzo - sono indispensabili anche per migliorare il livello di attrattività dell’area agli occhi di visitatori e clienti. Attualmente si offre una immagine davvero deleteria. Ad esempio l’erba selvatica cresciuta lungo le pareti che delimitano l’area, rende l’area irrespirabile ed ai margini si trovano in alcuni casi siringhe e profilattici usati ed altri rifiuti. Per la dignità di tutti c’è bisogno di una bonifica generale e periodica in particolare nel periodo estivo. Attendiamo fiduciosi delle risposte anche perché i mercati devono essere ospitali con la collaborazione di tutti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma servono anche altri interventi».

LE RICHIESTE

Lunga la lista delle rivendicazioni. Addirittura c’è un angolo dell’area, quella confinante con il palazzo residenziale ubicato alle spalle del perimetro coperto che ospita i banchi di frutta, verdura e prodotti ittici, dove c’è anche un locale destinato ai servizi igienici, diventato letteralmente impraticabile come racconta l’ambulante Mario Russo. «L’aria è irrespirabile per i cattivi odori, e in quanto da tempo non viene fatta un’opera di bonifica. Tra l’altro di sera dato che c’è una illuminazione carente, è evidente che le persone vanno a fare bisogni all’aperto e di conseguenza c’è un tanfo che è insopportabile. Sia noi venditori che gli stessi clienti siamo in difficoltà. È una cosa assurda. Chiediamo inoltre che vengano disinfettati i cassonetti utilizzati per la raccolta dei rifiuti, bonificato il locale wc e perché no, aumentata l’illuminazione dell’area per scoraggiare i frequentatori notturni. Mi risulta che anche le famiglie che risiedono nel palazzo confinante si siano lamentate più volte ma senza ottenere risultati. Per piacere, chi può ci dia una mano. Non basta limirarsi a spazzare l’area dopo la fine dei mercati».

Rincara la dose Pasquale Pastore, commerciante di generi alimentari: «Ho fatto presente più volte che nella nostra zona dalle fognature fuoriescono spesso dei topi e che sin dalla mattina quando montiamo i posti vendita si avverte sempre un cattivo odore. È indispensabile fare la derattizzazione urgente ed una disinfestazione di banchi ed angoli del mercato così come ho avuto modo di richiedere in passato ma senza ricevere mai una risposta positiva. Solo in questo modo possiamo essere aiutati. Una situazione che incoraggerebbe le persone ad aumentare la frequentazione a questo mercato riportandolo al livello di una volta». Dura anche la presa di posizione di Francesco Baldi: «Abbiamo bisogno di maggiore attenzione. L’area del mercato va salvaguardata perché noi non siamo commercianti di serie C».

I VINCOLI

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore all’ambiente Alessandro Rosa che sottolinea la questione complessa legata alla proprietà dell’area che è della Provincia, come pertinenza dell'ex caserma Guidoni. Una vicenda presa in esame anche negli anni scorsi e per la quale tra l'altro è in atto una diatriba tra palazzo Mosti e la Rocca. «Il problema è che quel perimetro non è di proprietà del Comune, ma della Provincia. Per quanto riguarda la nostra competenza stiamo cercando di operare per evitare disagi. In merito a queste richieste sensibilizzeremo come fatto in passato chi di dovere perché si tratta di istanze sacrosante. In merito alla derattizzazione - conclude Rosa - è l’Asl che ha stilato un apposito programma rispetto al quale bisognerebbe chiedere di anticipare i tempi vista l’urgenza della questione».