Solo le analisi sui tessuti prelevati potranno rivelare le cause che hanno determinato la morte di un 77enne deceduto mentre era ricoverato presso una casa di riposo lasciando tutti i suoi averi in eredità al titolare della struttura. Sul caso la procura della Repubblica di Benevento ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai familiari dell'anziano ai carabinieri, per fare luce sulle dinamiche che ne hanno determinato il decesso: si indaga nei confronti del proprietario dell'ospizio per il reato di abbandono di persona incapace. L'ipotesi degli inquirenti è che a mettere fine alla vita dell'uomo non siano state cause naturali ma l'assenza di cure. Più specificatamente, che il 77enne, che non in grado di badare a se stesso, sia stato abbandonato da chi ne aveva la custodia e doveva tutelare la sua salute determinandone, o comunque, accelerandone la morte.

Per tali ragioni, ieri la salma del 77enne è stata riesumata dal cimitero comunale di Benevento e trasportata presso l'azienda ospedaliera San Pio dove il medico legale Emilio D'Oro (consulente del pm titolare dell'indagine Stefania Bianco), coadiuvato dai colleghi Giovanni Gallotta e Rossella Gottardo, ha proceduto ad effettuare l'autopsia. Al termine si è riservato 60 giorni, necessari per ottenere le risultanze dal laboratorio, per relazionare al magistrato. All'esame hanno partecipato anche i consulenti delle parti: Monica Fonzo per il proprietario della struttura e Carmen Sementa e Alessandro Saturro per i familiari dell'anziano. Ex professore, residente a Benevento, il pensionato si trovava ricoverato nell'ospizio, situato in provincia, da marzo del 2022. Pochi mesi dopo, a giugno, era deceduto ma prima aveva disposto di lasciare il proprio patrimonio in eredità al proprietario della struttura, difeso dall'avvocato Sergio Rando.