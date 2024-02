Liste d'attesa dell'Asl tra luci e ombre ma meno disastrose di quanto si è ipotizzato per anni non essendo visibili sul portale online aziendale. Per quanto riguarda i tempi di attesa, si fa riferimento alla prima sede disponibile sull'intero territorio provinciale per cui chi prenota la prestazione diagnostica o la visita, per accorciare i tempi, può scegliere di farla in un ambulatorio distante anche 50/60 chilometri dal luogo di residenza. Ma questo rientra nella logica della distribuzione e dell'erogazione dei servizi.

Per fare un esempio pratico, la prima data utile per effettuare un elettrocardiogramma è il 4 aprile al poliambulatorio di San Bartolomeo in Galdo (nella foto), mentre per sottoporsi a un'ecografia cardiaca la prima data utile è il 14 marzo al poliambulatorio ex Cpa di Benevento. Oltre alla prima disponibilità, ci sono altri ambulatori che effettuano le stesse prestazioni con tempi di attesa più lunghi. Per sottoporsi a un'esame del fondo oculare, è necessario recarsi al poliambulatorio del distretto sanitario di Telese Terme il 2 maggio, mentre per una ecografia dell'addome completo la prima disponibilità per i pazienti è prevista per il 26 marzo sempre al poliambulatorio di Benevento. I tempi si accorciano sensibilmente, invece per effettuare una mammografia bilaterale prenotabile per il 22 febbraio in città. Queste sono alcune delle prestazioni diagnostiche erogate dall'Asl ma rientrano anche nell'ambito di quelle più eseguite in assoluto dalla medicina territoriale. La cosa che salta subito all'occhio è l'attesa per la mammografia bilaterale che risulta essere brevissima rispetto ai 92 giorni del «Rummo». Anche per l'ospedale cittadino si tratta di un lasso di tempo accettabile, se paragonato agli oltre 365 giorni di attesa riscontrati fino a qualche anno fa.

Da una prima analisi delle prestazioni erogate, che non hanno il carattere dell'urgenza, viene fuori un quadro che non va troppo oltre i tempi di attesa previsti dalla normativa che, anzi, in alcuni casi risultano addirittura inferiori. Sarà invece necessario aspettare i prossimi mesi per comprendere il trend delle risonanze magnetiche e delle Tac, visto che l'Asl ha da poco acquistato i macchinari necessari a eseguire queste indagini. Proprio nell'ottica di ridurre i tempi di attesa per la diagnostica, l'Asl, in base alle direttive regionali, ha messo in atto le strategie necessarie e promuove gli investimenti mirati al rafforzamento della capacità di risposta alla crisi dei servizi sanitari. Il sistema sanitario provinciale, già in fase critica prima della pandemia a causa della carenza di personale e di tecnologie adeguate, attualmente è soggetto a un incremento delle criticità, determinato da un aumento di incidenza di patologie, soprattutto in ambito oncologico, legato ai ritardi di diagnosi anche per un intempestivo approccio alle diagnosi strumentali.

L'azienda sanitaria locale, che da anni ha lamentato una grave carenza sia per quanto riguarda le grandi tecnologie diagnostiche che le piccole, potrà fare affidamento su un arsenale tecnologico utile a un migliore smaltimento e al riordino delle liste d'attesa per ridurle nei termini accettabili oltre che per potenziare l'osservazione dei danni clinici cronici che la quasi totale assenza di prestazioni diagnostiche nel corso della pandemia ha comportato. Si è trattato di un investimento che anche nel futuro potrà servire per una diagnostica sicura e di prossimità che risponda in breve alle esigenze dirette ed indirette di una nuova eventuale pandemia.

Entro la fine del 2022, l'Asl avrebbe dovuto eseguire tutte le prestazioni di prima visita prenotate in ogni singolo distretto, rispettando in ordine cronologico le classi di priorità e procedendo al richiamo e alla ripianificazione dei prenotati, tenendo conto in primis della data di prima prenotazione. Inoltre, secondo il progetto di riduzione dei tempi di attesa, l'azienda avrebbe dovuto potenziare le ore di lavoro del personale coinvolto, che dovevano essere rese al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale e remunerate in base alle ore di lavoro effettuate.