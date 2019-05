CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 08:43

Sarà ripristinata in tempi brevi la guardia armata fissa presso il «Rummo» e il «Sant'Alfonso» di Sant'Agata: l'azienda ospedaliera San Pio ha indetto una gara a procedura aperta per il ripristino del servizio di vigilanza, per due anni e per un importo di 700.800 euro. Un provvedimento che arriva dopo anni di attesa e di polemiche sulla sicurezza: ora è attivo solo un servizio di guardia, non armata dalle 8 alle 24 a servizio degli ospedali, e h24 a servizio del Pronto soccorso. In più occasioni e da più parti, negli ultimi anni, è stato sollecitato il ripristino della guardia armata soppressa a causa dei tagli al budget aziendale, soprattutto in occasione degli episodi di violenza perpetrati negli ultimi due anni nei confronti del personale sanitario. Sulla questione sono intervenute istituzioni e organizzazioni sindacali, oltre all'Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri che, il 19 marzo, insieme agli Ordini delle altre province campane, ha incontrato il ministro della Sanità, Giulia Grillo, per avviare il confronto sul nodo sicurezza per i presidi ospedalieri. Con l'indizione della gara per il ripristino della guardia armata nei presidi ospedalieri di Benevento e di S. Agata un primo importante passo è stato compiuto, perché, in caso di aggressioni verbali e fisiche a medici e infermieri, la presenza di personale specializzato, ancor prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, rappresenta un importante deterrente per gli aggressori e consente un controllo maggiore in caso di pazienti a rischio, con turbe psichiche e con problemi di dipendenze.