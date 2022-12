Non si arresta l'escalation di furti nelle abitazioni, a Paduli si registrano ogni giorno diversi tentativi e ripetuti raid da parte dei malviventi. Un'escalation che si ripete con evidenti similitudini nell'azione criminosa. I ladri agiscono in prevalenza nelle ore pomeridiane, dopo le 5. Nella giornata di giovedì non è bastato a una famiglia lasciare le luci accese, i ladri hanno provato con un improvvisato «lancio di limoni» sul portone di ingresso a sondare la presenza delle persone all'interno dell'abitazione. E ancora, nel mirino, abitazioni di contrada Capitolo e Calore Sandriano. Rubati contanti, borse e oggetti di valore e, poi, un altro episodio registrato ad Apice.

APPROFONDIMENTI Ercolano, 12 chili di esplosivi sequestrati in casa di una donna Napoli, lite tra extracomunitari: 28enne confessa l'omicidio Velletri, bimba investita fuori dall’asilo. I genitori accusano un'amica della maestra: «Ha mentito»

Il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, ha inoltrato ieri, al prefetto di Benevento, una specifica richiesta in merito ai furti e agli avvenimenti degli ultimi giorni, chiedendo la possibilità di predisporre misure idonee ad arginare tale deprecabile fenomeno. «La recrudescenza di tale fenomeno - si legge nella nota- ha creato allarme sociale tra i cittadini perché alcuni episodi si sono verificati con i proprietari all'interno delle loro abitazioni. Mi sono pervenute numerose istanze tese a ottenere un maggiore controllo del territorio da parte delle forze di Polizia, soprattutto in vista delle festività di Natale».

Il sindaco chiede un rafforzamento dei controlli. «Ho ritenuto di inoltrare tale nota- spiega - sia per la psicosi che si è creata e sia per evitare che i cittadini di Paduli si organizzino in maniera autonoma, con ronde e appostamenti notturni. Come amministrazione abbiamo provveduto a migliorare il sistema di videosorveglianza nel centro del paese, ma l'obiettivo è sicuramente quello di implementare tali sistemi di controllo». Sulla questione dei raid nelle abitazioni sensibile il parroco di Paduli, don Enrico Iuliano che, come accaduto diversi anni fa, si è attivato ed è stato uno dei primi a dare avviso tramite i vari gruppi whatsapp di ciò che stava accadendo. «È evidente- afferma il parroco - che la gente in questi giorni viva nel terrore di uscire di casa ed è difficile in queste condizioni vivere in modo sereno i giorni che precedono le festività, oltre a essere inermi rispetto a un comportamento del legislatore che non tutela in nessun modo le persone». Intanto, ieri, a Paduli, una operazione congiunta della Polizia penitenziaria e della Polizia di Stato, ha portato all'arresto di una persona e al sequestro di un grosso quantitativo di droga. I dirigenti della Polizia penitenziaria dell'ufficio sicurezza di Napoli, sezione antidroga, e della Polizia della questura di Benevento, hanno strutturato una rete di controlli contro lo spaccio di droga. Grazie al cane Susy, pitbull della polizia penitenziaria del distaccamento cinofili Antidroga di Benevento, si è impedito che un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti arrivasse tra Paduli e Benevento.