Una fitta coltre di fumo nero e fiamme altissime che in poco tempo hanno avvolto un escavatore in disuso fermo in un terreno di contrada Santa Maria a Cusano Mutri, in una zona periferica non lontana dal centro abitato. Attimi concitati che hanno fatto scattare sin da subito l'allarme da parte del proprietario del mezzo, Alfonso Topputo, 48enne residente nel piccolo borgo alle porte del parco regionale del Matese, particolarmente conosciuto in paese per il suo ruolo politico ricoperto ormai da 6 anni in consiglio comunale, dove siede nei banchi della maggioranza del sindaco Giuseppe Maria Maturo attraverso le deleghe allo sport. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme impegnati sin da subito nel tentativo di domare il rogo e impedire il propagarsi delle fiamme oltre il perimetro dell'area di sosta. Un obiettivo raggiunto ma non senza poche difficoltà in considerazione della vasta portata dell'incendio che ha distrutto completamente il mezzo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione supportati dai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita impegnati nei rilievi al fine di individuare ogni elemento probatorio e indiziario utile alle indagini che proveranno ad accertare e a dare un nome e un volto all'autore o agli autori. Di certo si partirà dal recipiente di plastica, una tanica utilizzata per trasportare sul luogo il liquido infiammabile, forse benzina, che secondo una prima ricostruzione avrebbe fatto da miccia. La natura dolosa del rogo è apparsa chiara agli inquirenti sin da una prima analisi sulla scena del crimine. L'indagine, però, non potrà disporre di altri strumenti di controllo come ad esempio le immagini provenienti dai circuiti di videosorveglianza installati nell'areale e che in più e diverse occasioni si sono rivelate utili ai fini della risoluzione di simili episodi. A ogni modo si andrà alla ricerca di eventuali testimonianze o racconti dei presenti.

«Sono tranquillo - dice il consigliere Alfonso Topputo - ma non ho idea di chi possano essere gli autori del gesto. Sono sicuro che ciò non abbia nulla a che fare con la mia attività politica di amministratore a Cusano Mutri». Una circostanza che di certo passerà al vaglio dell'indagine che come spesso accade in questi casi non potrà prescindere da nessuna ipotesi partendo dalle circostanze descritte e ripercorrendo, magari, quanto accaduto nel recente passato anche in altri comuni del comprensorio, senza lasciare nulla di intentato. Una notizia che ovviamente non ha fatto fatica a diffondersi nel dibattito pubblico cusanese attraverso un coro unanime di solidarietà e vicinanza, espressa anche via social, al consigliere.

