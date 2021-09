Esercitazione dei vigili del fuoco, mezzo si ribalta: 6 pompieri feriti

È di sei feriti il bilancio dell'incidente avvenuto ieri mattina lungo la provinciale di collegamento tra Ponte e Paupisi, nel territorio di Torrecuso, che ha interessato un mezzo dei vigili del fuoco, un Bremach 4 ruote motrici, ribaltatosi in una curva per cause in fase di accertamento. I caschi rossi, in forza al comando provinciale di Benevento, dopo i primi soccorsi ricevuti dai sanitari del 118 sono stati trasportati al «San Pio» con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati