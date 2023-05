Estorsioni e maltrattamenti in famiglia, in manette un 25enne sannita

In manette per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Sono i reati contestati a un 25enne sannita, arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Airola.

L’arresto in flagranza del giovane è scattato dopo la violazione della precedente misura dell’allontanamento dalla casa familiare con prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese.

Durante le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, le forze dell'ordine hanno raccolto ulteriori dichiarazioni della persona offesa che ha riferito di ripetute violazioni della misura già applicata con contestuali richieste di denaro, pretese a cui la vittima sottostava per paura di conseguenze più gravi.

Il Tribunale di Benevento, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato, aggravando la precedente misura, ritenendola non più idonea a salvaguardare le esigenze di tutela del caso concreto.