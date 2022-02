Esultanza per il post gara, scatta la maxi rissa

«Una brutta pagina di sport sul campo di Lauro, in provincia di Avellino». Così Roberto Mella, presidente dell'Asd Pontelandolfo di calcio a 5, a proposito dell'aggressione ai danni dei propri calciatori. È successo di tutto nella gara di Calcio a 5 tra l'Asd Giovani Lauro, che lotta per i play off, e l'Asd Pontelandolfo C5, capolista del campionato di serie D. Il match si è concluso, appunto, con una maxi aggressione che ha coinvolto i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati