L'affluenza del Sannio il primo giorno si ferma al 12%. Non sorprende la percentuale molto bassa di elettori che si sono recati alle urne nella giornata di ieri. Le elezioni Europee da sempre non scaldano i cuori degli italiani che sentono (a torto) l'istituzione di Bruxelles come qualcosa di molto lontano. Tanto che alla scorsa tornata, nel 2019, si recò a votare poco più della metà degli aventi diritto (il 51,50%).

Non sorprende neppure che il dato subisca un deciso incremento nei 26 comuni in cui i cittadini sono chiamati contestualmente a rinnovare i consigli comunali. Qui sin dalle prime ore di apertura dei seggi è stato registrato un via vai costante di elettori. Non è detto però che l'andamento si assesterà sui numeri di cinque anni fa. La presenza di tre candidati sanniti in corsa verso L'Europarlamento potrebbe ribaltare la somma finale atteso che oggi i seggi sono aperti tutta la giornata, a partire dalle ore 7 e fino alle 23.

Subito dopo si passerà allo spoglio per le Europee. Mentre per conoscere l'esito delle Amministrative bisognerà attendere l'inizio delle operazioni alle ore 15 di domani. Ma ieri, nel primo giorno successivo al silenzio elettorale e in quello antecedente alle operazioni di scrutinio come hanno passato la giornata i tre aspiranti europarlamentari? Sandra Mastella che corre nella lista “Stati Uniti d'Europa” è stata a casa a ricevere persone e a rispondere ai messaggi che le sono arrivati da parte di amici, sostenitori e simpatizzanti che le hanno voluto far sentire vicinanza ed affetto.

Alle ore 17, poi, si è recata presso il liceo scientifico Rummo di Benevento, al rione Libertà, per esprimere il proprio voto. Luigi Barone, candidato con la Lega, ha deciso di trascorrere la mattinata in giro con i suoi amici storici. Successivamente ha fatto un salto presso la propria segreteria per un briefing organizzativo con i propri collaboratori. Il pomeriggio lo ha trascorso dapprima con la sua bambina, poi è stato dalla madre e alle ore ha votato presso il seggio di San Giovanni di Ceppaloni. Giornata in famiglia per Piernicola Pedicini, in corsa con la lista 'Pace Terra Dignità', che è stato insieme ai figli e alla moglie a Campoli del Monte Taburno dove è andato a votare alle ore 17. Subito dopo ha pubblicato la sua foto al seggio sui social per smuovere le coscienze e spronare i cittadini al voto.

Nessun problema si è creato per la costituzione dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto. Nel pomeriggio di venerdì, con provvedimento del sindaco di Benevento Clemente Mastella, sono stati sostituiti quattro presidenti di seggi, mentre ieri mattina sono stati sostituiti venti scrutatori. Ma torniamo alle 26 realtà in cui si votano pure sindaco e consiglieri comunali. Il paese demograficamente più grande è quello di San Giorgio del Sannio (9.093) che oltre al sindaco vedrà eletti 12 consiglieri.

Stesso numero di amministratori dovrà comporre l'emiciclo di: Apice (5.272 elettori), Cusano Mutri (4.799), Faicchio (3.452), Moiano (3.553) e Torrecuso (3.035). Saranno composti da 10 consiglieri più il primo cittadino i consessi di: Amorosi (2.669 elettori), Baselice (3.152), Bonea (1.305), Casalduni (1.666), Cautano (1.698), Circello (3.027), Colle Sannita (4.154), , Durazzano (2.260), Forchia (1.108), Fragneto Monforte (2.021), Melizzano (1.818), Montefalcone (1.798), Pannarano (1.882), Paolisi (2.138), Paupisi (1.331), Pietraroia (827), Puglianello (1.317), San Lorenzello (2.166), Sant'Arcangelo Trimonte (476), Tocco Caudio (1.506). Complessivamente le elezioni Amministrative interesseranno 67.523 elettori sanniti divisi su 79 seggi.

Per esprimere il voto gli elettori dovranno esibire ai seggi la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento valido. Se sulla scheda in dotazione non ci sono più spazi vuoti dove poter collocare il timbro attestante l'avvenuta votazione, il cittadino dovrà rivolgersi agli uffici elettorali del proprio Comune per ottenere il rilascio di una nuova tessera. Quello di Benevento è situato presso la struttura del Megaparcheggio in via del Pomerio e resterà aperto durante i giorni e gli orari del voto anche per la duplicazione del documento di riconoscimento, qualora smarrito.