Europee e amministrative, una due giorni di voto che ha tenuto insieme l'aspetto locale con quello globale europeo, in un abbraccio tra livelli amministrativi che nel nostro tempo è sempre più stretto. Ne rappresenta la chiara dimostrazione il crescendo delle percentuali di affluenza alle urne, per le comunali da 21,46% di sabato 8 a 36,20% di ieri alle 12; per le europee 22,20% alle ore 23 di sabato e 37,34% a mezzogiorno di domenica. Numeri che sembrerebbero addirittura attestare il voto per le Europee, primo, rispetto alle amministrative locali, complice forse, la presenza di ben tre candidati sanniti al parlamento europeo che avrà avuto la sua influenza. Alla fine l'afflunza al Comune è del 68%, per l'Europa addirittura al 70%.

APPROFONDIMENTI Europee 2024, i voti dei candidati in Campania Europee 2024, nel Sannio confermati sindaci uscenti Europee 2024, ad Avellino trainano le Comunali

Intanto va detto che la macchina elettorale allestita dal Comune commissariato ha ben funzionato, superando brillantemente qualche criticità come la valanga di rinunce da parte degli scrutatori. Evitato comunque il caos. Vi ha dovuto far fronte l'ufficio elettorale comunale, impegnato nella formazione dei seggi, in alcuni casi a poche ore dell'insediamento degli stessi. Su 40 scrutatori effettivi sorteggiati, ben 28 hanno rinunciato dopo aver ricevuto le lettere di incarico.

Fortunatamente nell'apposita seduta della commissione elettorale si era tenuto un ulteriore sorteggio per 40 supplenti. A scoraggiare gli scrutatori designati sarebbe innanzitutto l'impegno gravoso di dover restare nei seggi per circa tre giorni, tra operazioni preliminari, i due giorni di votazione e le ore relative allo spoglio.

Gli elettori, dal canto loro, soprattutto i più navigati e abituati alle frequentazioni delle urne non hanno avuto remore ad esprimere i propri commenti e ad esternare le loro riflessioni. «Voglio solo sperare afferma un pensionato statale che il nuovo sindaco e la nuova amministrazione riescano ad assicurare a questa meravigliosa città, servizi efficaci ed efficienti con una mirata gestione dei fondi e delle risorse, anche in considerazione che attualmente noi cittadini siamo sottoposto al maggiore aggravio della tassazione per la cattiva gestione delle casse comunali». «La nostra cittadina incalza una docente ha bisogno di una guida sicura, di un governo dell'ente locale fatto di donne e uomini coraggiosi, impegnati e appassionati, che sappiano guardare al bene comune e non agli interessi di partigianerie. Abbiamo bisogno di condivisione, partecipazione e trasparenza nelle scelte strategiche e programmatiche».

«Ho appena votato afferma senza timore una signora impegnata nel sociale e nel volontariato per due persone nuove e giovani, perché questa comunità ha urgente bisogno di rinnovamento fatto di persone al di fuori degli schematismi del potere, di forze autentiche e di un capitale umano capace di rappresentare la migliore risorsa per la crescita e lo sviluppo del paese». «Credo che questa cittadina chiosa velocemente una giovane studentessa universitaria abbia bisogno di opportunità e soprattutto di stabilità».

«Una città a misura di bambini» conclude una giovane coppia di genitori con passeggino al seguito. Mentre stamattina riusciremo ad avere, dopo i primi exit poll e le proiezioni, i risultati finali delle europee, bisognerà attendere alle 14 di oggi per l'inizio dello scrutinio per le amministrative. Solo nel tardo pomeriggio «il paese dei fiori e della cortesia» avrà il suo nuovo sindaco e il suo nuovo consiglio comunale.