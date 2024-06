Lo spoglio delle Amministrative prenderà il via solo nel primo pomeriggio di oggi, ma in 3 dei 26 comuni al voto la riconferma per i sindaci uscenti è arrivata già alle 12 di ieri quando il dato dell'affluenza aveva superato la soglia del 40%. A Casalduni, Fragneto Monforte e Puglianello, dove in campo c'era un'unica lista, per eleggere il candidato sindaco bastava che venisse superato il quorum del 40,01% dei votanti. Dunque, continueranno ad indossare la fascia tricolore Pasquale Iacovella, Luigi Facchino e Francesco Maria Rubano.

«È stata una grande soddisfazione ha commentato Facchino che si appresta a governare per un secondo mandato a Fragneto Monforte ma ero convinto di questo risultato. Appositamente non ho optato per costituire una seconda lista perché volevo che le persone votassero liberamente solo se ne avessero avuto voglia. Sono felice anche perché Fragneto ha riconquistato un equilibrio, una pace sociale che mancava da anni e che è stato uno dei miei obiettivi prioritari nello scorso quinquennio. Questo risultato è una gratificazione per il lavoro svolto».

Anche il sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella, che dopo la proclamazione ufficiale avvierà il suo terzo mandato, si è dichiarato soddisfatto: «Eravamo convinti del risultato - ha commentato -, non potevamo non raggiungere il quorum. Abbiamo lavorato bene in questi dieci anni e ci auguriamo nel prosieguo di poter fare sempre meglio». L'affluenza ai seggi nei 26 comuni al voto si è assestata su una media del 66% con i picchi di percentuale più alti Casalduni (80,61%), Paupisi (81,38%), Cautano (82,91%), Fragneto Monforte (85,77%), Puglianello (83,45%), Amorosi (75,92%). Non ha il pienone di Faicchio (68,22%), paese dove è in corsa il presidente della Provincia, Nino Lombardi.

Ma c'è chi ha fatto registrare una performance decisamente peggiore come Colle Sannita (37,75%), Pietraroja (43,41%), Montefalcone di Valfortore (43,97%), Circello (53,45%) e Baselice (48,19%). I dati degli altri comuni: Apice (66,58%), Bonea (76,63%), Cusano Mutri (61,07%), Durazzano (69,01%), Forchia (77,21%), Melizzano (56,22%), Moiano (78,86%), Pannarano (76,42%), Paolisi (64,69%), Paupisi (81,38), San Giorgio del Sannio (68,26%), San Lorenzello (68,55%), Sant'Arcangelo Trimonte (71,55%), Tocco Caudio (73,77%), Torrecuso 76,40%). E' calato il dato di affluenza per le Europee (nell'ultima rilevazione è del 46,98% a livello provinciale) e che a Benevento città si è fermato al 43,59%: il dato più basso dal 1979 quando votò l'84,34% degli aventi diritto.

I numeri sono stati più alti nelle realtà che hanno votato per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. In qualche caso di qualche punto percentuale più basso rispetto alle Amministrative, e viceversa. Segno che qualche elettore ha preferito votare solo per una tra le due elezioni. Altro dato che salta agli occhi è che nei comuni del Fortore o situati nelle aree attigue si sono registrate le percentuali più basse di affluenza. Come a Castelvetere di Valfortore (14,71%), Buonalbergo (28%), Reino (29,83%), Molinara (34,05%), Ginestra degli Schiavoni (27,86%), Castelfranco in Miscano (23,42%), San Giorgio la Molara (25,67%), San Bartolomeo in Galdo (29,46%), San Marco dei Cavoti (32,32%).

Basse anche le percentuali che sono arrivate dal Tammaro Titerno con Morcone che si è fermato al 26,96%, Santa Croce del Sannio al 43,12%, Sassinoro al 28,27%. Stesso discorso nella valle Telesina con San Salvatore Telesino che si è fermato al 38,47%. Anche l'hinterland beneventano ha «parlato la stessa lingua»: a San Martino Sannita si è recato a votare solo il 34,60% degli elettori, a San Nicola Manfredi il 45,67%, a San Leucio del Sannio il 42,80%. Rispetto a queste cifre quello di Ceppaloni si può dire sia stato un exploit, con il 60,42% degli aventi diritto alle urne. Ovviamente, in questo caso gli elettori sono stati spinti a votare dalla presenza nella corsa per le Europee di due loro concittadini: Sandra Mastella e Luigi Barone. A Campoli del Monte Taburno, invece, dove ha votato l'altro candidato Piernicola Pedicini l'affluenza ha fatto registrare un 48,56%. Mentre a Foglianise, il suo paese di origine, il 48,74%.