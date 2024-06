Rilevazione definitiva sul numero degli elettori per le Europee. Nel Sannio sono 259.601, di cui 126.531 uomini e 133.070 donne. Andranno alle urne in 342 seggi, di cui due sezioni ospedaliere in città. Il centro con il maggior numero di elettori è il capoluogo (48.155); seguono Montesarchio con 11.010, Sant’Agata de’ Goti con 9.700, San Giorgio del Sannio con 8.789. Il centro con il minor numero di elettori è Sant’Arcangelo Trimonte (453).

In queste ore è stato definito anche il numero di studenti iscritti nelle liste elettorali dei centri sanniti che hanno chiesto di votare fuori sede, divisi per circoscrizioni elettorali di temporaneo domicilio. Sono in tutto 178, così ripartiti: 66 nella circoscrizione nord-occidentale, 50 in quella nord-orientale, 55 in quella dell'Italia centrale, 7 in quella dell'Italia meridionale. Sono 26, invece, gli studenti che fanno parte delle liste elettorali dei comuni interessati dal rinnovo dei rispettivi Consigli comunali e anch'essi voteranno nelle località dove attualmente risiedono. La particolarità di queste elezioni, con seggi aperti il sabato e la domenica, ha spinto il Ministero dell'Interno a rivedere tutti gli orari non solo di votazione ma anche degli insediamenti dei componenti delle varie sezioni elettorali.

Le votazioni, come è noto, si svolgeranno dalle 15 alle 23 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9. I seggi, che tradizionalmente si insediavano nel pomeriggio del sabato, questa volta dovranno iniziare i vari adempimenti alle 9. In precedenza, a partire delle 7.30 i vari uffici elettorali dei comuni dovranno recapitare ai seggi tutto il materiale necessario. Per coloro che, una volta nominati, rinunceranno senza motivo a far parte dei seggi, sono previste sanzioni che vano da 309 a 516 euro. I vari seggi saranno presidiati da polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, polizia municipale, in base a un' ordinanza elaborata dal questore Giovanni Trabunella. Nel corso delle operazioni di voto, ci saranno dei dati riepilogativi sull'affluenza, una questione di rilievo alla luce della consistenza del fenomeno dell'assenteismo. I rilevamenti sono stati fissati alle 23 di sabato e seguiranno alle 12 e alle 19 di domenica. Il dato conclusivo è atteso alle 23. Subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23 di domenica, partirà lo spoglio delle schede per la tornata delle Europee, la cui conclusione è prevista per la mattina di lunedì 10. Nei ventisei Comuni sanniti interessati dal rinnovo dei Consigli comunali, i seggi avvieranno le operazioni di spoglio alle 14 di lunedì 10 e, in serata, saranno pronti i dati definitivi, non essendo previsto alcun ballottaggio.

Nel frattempo, proprio in queste ore vengono rivolti gli appelli agli elettori a verificare se sulle proprie schede elettorali in dotazione ci siano ancora spazi vuoti dove poter collocare il timbro attestante l'avvenuta votazione. In caso contrario, è necessario rivolgersi agli uffici elettorali dei vari Comuni per ottenere nuove schede.

I risultati dello spoglio dai vari comuni verranno trasmessi all'ufficio elettorale della Prefettura che, a sua volta, li invierà al Ministero dell'Interno. I plichi contenenti i risultati dei vari seggi confluiranno presso il Tribunale, che sarà chiamato a una verifica dei verbali redatti presso i vari seggi. Qui è stata nominata una apposita commissione composta dai magistrati Flavio Cusani, presidente, e composta da Marina Campidoglio e Aldo De Luca; segretaria Patrizia De Nunzio. Componenti supplenti Vincenzina Andricciola, Serena Berruti, Pietro Vinetti, segretario Gianluigi Nenna.